辻希美、次女・夢空（ゆめあ）ちゃん「明後日で9ヶ月」笑顔ショット公開「成長してる」「可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/07】タレントの辻希美が5月6日、自身のInstagramを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの笑顔ショットを公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「GW最後の朝」満面の笑み浮かべる夢空ちゃん公開
辻は「GW最後の朝 この笑顔…」「明後日で ＃9ヶ月」「＃癒し」とつづり、夢空ちゃんのショットを多数投稿。様々なポーズをとり、カメラ目線でにっこりと笑っているショットを披露している。
この投稿にファンからは「毎回にっこりで癒される」「どんどん成長してる」「本当に可愛すぎる」「もう毎回とりこです」などといった反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「GW最後の朝」満面の笑み浮かべる夢空ちゃん公開
◆辻希美、夢空ちゃんショット公開
辻は「GW最後の朝 この笑顔…」「明後日で ＃9ヶ月」「＃癒し」とつづり、夢空ちゃんのショットを多数投稿。様々なポーズをとり、カメラ目線でにっこりと笑っているショットを披露している。
◆辻希美の投稿が話題
この投稿にファンからは「毎回にっこりで癒される」「どんどん成長してる」「本当に可愛すぎる」「もう毎回とりこです」などといった反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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