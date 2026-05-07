これからの予定【発言・イベント】
15:45 コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント出席
16:00 ミュラー・エストニア中銀総裁、議会出席
16:15 デギンドスECB副総裁、欧州金融会議出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
8日
0:00 米NY連銀インフレ期待（4月）
1:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
2:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
シュナーベルECB理事、イベント講演
3:05 ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
4:30 ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
中国外貨準備高 （4月）
ASEAN外相会議
英中銀研究課題（BEAR）会議（8日まで）
英地方選挙・スコットランド議会選挙
米主要企業決算
マクドナルド、コインベース、エクスペディア、エアビーアンドビー
※予定は変更されることがあります。
16:00 ミュラー・エストニア中銀総裁、議会出席
16:15 デギンドスECB副総裁、欧州金融会議出席
ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席
8日
0:00 米NY連銀インフレ期待（4月）
1:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
2:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
シュナーベルECB理事、イベント講演
3:05 ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
4:30 ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
中国外貨準備高 （4月）
ASEAN外相会議
英中銀研究課題（BEAR）会議（8日まで）
英地方選挙・スコットランド議会選挙
米主要企業決算
マクドナルド、コインベース、エクスペディア、エアビーアンドビー
※予定は変更されることがあります。