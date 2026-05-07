15:45 コッハー・オーストリア中銀総裁、イベント出席

16:00 ミュラー・エストニア中銀総裁、議会出席

16:15 デギンドスECB副総裁、欧州金融会議出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席



8日

0:00 米NY連銀インフレ期待（4月）

1:30 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演

2:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

シュナーベルECB理事、イベント講演

3:05 ハマック・クリーブランド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

4:30 ウィリアムズNY連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）



中国外貨準備高 （4月）

ASEAN外相会議

英中銀研究課題（BEAR）会議（8日まで）

英地方選挙・スコットランド議会選挙



米主要企業決算

マクドナルド、コインベース、エクスペディア、エアビーアンドビー



※予定は変更されることがあります。

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