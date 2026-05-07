この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

今回のお目当ては、イースターに合わせて発売されたパステルカラーの限定アイテムだ。月曜日の発売直後から各店舗で完売が相次ぎ、パジメも前日は空振りに終わるという人気ぶり。翌朝、オープン前の午前7時40分にリベンジを果たすべく向かうと、そこには建物を囲むほどの長蛇の列が。これにはパジメも「こんなに長い行列だと思わなかった」と驚きを隠せない。

厳しい購入制限が設けられる中、無事にラベンダーカラーのレギュラーサイズを入手。車内でバッグを手に取り「ガーリーすぎない？」とはにかみつつも、その実力に太鼓判を押す。大容量の収納力や機能的なマチ、外側ポケットの使い勝手の良さを次々と紹介。さらに、約3ドルのミニサイズを機材収納に活用する裏技や、歴代の限定コレクションも披露した。

パジメが惹かれているのは、単なるブームだけではない。長年使い込んでボロボロになったトートを持つ人を見かけたエピソードを挙げ、「使い込んだらめっちゃかっこよくなる」と、愛着を持って長く使うことの魅力を熱く語る一幕も。

一方で、ファンの熱量に水を差すのが、オンライン上での高額転売だ。この現状に対し、パジメは「転売ヤーうざいな」と、ユーザーの気持ちを代弁するように率直な言葉で苦言を呈した。

手軽な価格でありながら、使い込むほどに味が出る。そんなトレジョのトートバッグが巻き起こす熱狂は、まだまだ冷めることがなさそうだ。

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