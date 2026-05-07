JUN SKY WALKER(S)が、新曲「でっかい太陽」を5月21日に配信リリースする。

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約1年ぶりの新曲となる同楽曲は、他人と比べて迷い、立ち止まりそうになる日々の中でも、「君のままで行けばいい」とまっすぐに背中を押すロックナンバー。人生の苦しさを抱えながらも、自分自身のために生きようとするすべての人へ向けた、希望の歌に仕上がっている。“自分を好きになる勇気”と“今を肯定して生きる力”を、現在のJUN SKY WALKER(S)が高らかに鳴らす、“現在進行形のエール”だ。

また、5月10日21時から放送される『The Majestic Sunday Night』（FM COCOLO）に宮田和弥がゲスト出演し、「でっかい太陽」が初オンエアされる。

さらに、5月21日正午には同楽曲のMVも公開予定。メンバー全員がスタジオに集結し、一音一音を積み重ねながら楽曲を形作っていく様子を収録した映像となっている。長年ともに歩んできたメンバーだからこそ生まれる呼吸や視線、間など、“音を生み出す瞬間”を切り取った作品になるという。

なお、リリース日当日の5月21日には、彼らがPR親善大使を務める西東京市 ひばりヶ丘駅前に設置される手形銘板のお披露目記念イベントが開催される。

JUN SKY WALKER(S)は全国60カ所以上を巡る『JUN SKY WALKER(S) TOUR 2026 “READY TO GO”』を開催中。並行して対バンシリーズ『狼煙上がる時』も12月まで開催される。

（文＝リアルサウンド編集部）