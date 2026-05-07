7日13時現在の日経平均株価は前週末比3323.24円（5.58％）高の6万2836.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1247、値下がりは294、変わらずは26と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を799.70円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が481.51円、東エレク <8035>が417.35円、イビデン <4062>が200.13円、ファストリ <9983>が193.09円と続く。



マイナス寄与度は24.94円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、丸紅 <8002>が11.83円、三井物 <8031>が10.26円、ＫＤＤＩ <9433>が8.25円、キッコマン <2801>が8.05円と続いている。



業種別では33業種中31業種が上昇し、下落は鉱業、石油・石炭の2業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、金属製品、情報・通信、電気機器、化学、ガラス・土石と続いている。



※13時0分9秒時点



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