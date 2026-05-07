女優・橘綾乃が5日、自身のインスタグラムを更新。大物女優との2ショットを投稿し、プレゼントをもらったことを明かした。



【写真】大胆スリットの黒ドレスで密着 オーラが違う昭和の大スター

橘は大胆なスリットの入った黒のキャミソールドレスに身を包み、大女優とカメラ目線の２ショットを投稿。「大先輩 浅丘ルリ子さんと、日活ポスターたち。」と記した。橘は浅丘の右腕に両手を絡めており、逆に橘の左腕には浅丘の右手が添えられている。



言わずと知れた大女優の浅丘。1955年公開の日活映画「緑はるかに」でデビューし、ドラマや映画など数々の作品に出演している。71年に俳優・石坂浩二と結婚も2000年に離婚している。橘は「女優業大成の御守りをいただきました♡」とつづり、ハート型のアクセサリーが入った贈り物も公開した。



超大物との密着ショットに、フォロワーからは「すっご」「昭和の大スターと2ショット」「あやちゃんも大スターに成りつつ有りますように」といった声が寄せられていた。



橘は1994年生まれ、神奈川県出身。第9回平遥国際映画祭で2部門で受賞した映画「茜色の息吹」では主演を務めた。「ミスヤングチャンピオン2025」のファイナリストでもある。



（よろず～ニュース編集部）