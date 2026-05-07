中国が主導する洋上風力発電フレキシブル直流送電国際基準が採択

中国が国際電気標準会議（IEC）に提案していたフレキシブル直流送電（VSC-HVDC）系統に連系する洋上風力発電所の高調波評価技術規範」がこのほど、正式に採択されました。この基準は同分野で初のIEC国際標準として、中国の専門家がプロジェクトの責任者を務め、フランス、ドイツ、英国など複数の国の専門家が共同で策定するものです。

洋上風力発電は世界の再生可能エネルギー開発における重要な方向性となっており、フレキシブル直流送電技術は洋上風力の送電方式として主流になりつつあります。「洋上風力発電所＋フレキシブル直流送電」という新しい系統連系形態では、統一された高調波評価の国際標準が存在しないため、業界の規範化された発展が制約されてきました。

今回採択されたIEC基準は世界最先端の技術成果と実際のエンジニアリング経験を十分に取り入れ、洋上風力発電所とフレキシブル直流送電プロジェクトの相互の影響を総合的に考慮し、計画・建設・運用のライフサイクル全体をカバーする高調波評価体系を構築しています。標準で定められる統一技術基準はプロジェクトの初期段階では潜在的リスクの「予測的健診」、系統連系段階では適合性の「監視ツール」、運転開始後は異常診断の根拠として機能することが期待されています。

この標準の策定は、新たな系統連系形態における電力品質評価の根拠不足という業界の課題を体系的に解決し、世界の洋上風力発電の安全運用レベル向上と、グリーンで低炭素なエネルギー転換の推進に重要な意義を持つとされています。（提供/CGTN Japanese）