俳優の吉田鋼太郎と石原さとみが７日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。

２人は埼玉・彩の国さいたま芸術劇場での舞台「リア王」（５月５〜２４日、演出・長塚圭史）で共演している。

作品は、先月２８日に紫綬褒章を受章した吉田が、師匠の蜷川幸雄さん（享年８０）の遺志を継いで２０２４年から芸術監督を務める「彩の国シェイクスピア・シリーズ２ｎｄ」の第３弾。９年ぶりとなるシェイクスピア作品の主演で、３人の娘との関係に苦悩するブリテン王リアを吉田が貫禄たっぷりに演じている。

石原はリア王の長女・ゴネリルを演じている。昨年５月に第２子を出産後、復帰作となる。

石原は番組のインタビューで「今、ちょうど子供生まれたばっかりなんで。だからなんかこう、子供を産んでからこの役をやるってなって。で、ただ活字で読んでた台本とは」とし「衝撃を受けたのが、お父様から（セリフで）『子供を産ませるな』『宿らせるな』とかっていうのを。女神に祈るんですよ。とんでもない言葉を投げかけられるのが…えぐられる思いというか、こんなに矢をこんなに突き刺さるセリフだったんだってことに演じてみて初めてわかる感覚」と明かしていた。

さらに今回の作品への出演について「全然、子どもすら産んでないタイミングでオファー受けているんで。なので本当に（準備が）間に合わない、間に合わないみたいなことで。自分の体力戻るんだろうか？みたいなことで、すっごい焦りました」と明かしていた。