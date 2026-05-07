４月１０日に公開初日を迎えたアニメ映画「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）が今月６日までの公開２７日間で観客動員７４０万人超、興行収入１０８．８億円超を記録したと７日、配給の東宝が発表した。

「黒鉄の魚影（サブマリン）」（２３年）、「１００万ドルの五稜星（みちしるべ）」（２４年）、「隻眼の残像（フラッシュバック）」（２５年）に続き、４作品連続で興行収入１００億円突破という邦画史上初の記録を更新する快挙を成し遂げた。

今作は横浜を舞台に神奈川県警交通機動隊の萩原千速（ちはや）が、物語の鍵を握るヒロイン的な存在として劇場版に初登場。颯爽と風を切って登場することから「風の女神様」と称される白バイ小隊長だ。「ルパン三世」の峰不二子役やテレビ朝日系「報道ステーション」のナレーションで知られる沢城みゆきが声を担当。また、横浜流星、畑芽育がゲスト声優を務めている。

８日から劇場で、名前と鑑賞日入りで原作者・青山剛昌氏のイラストがデジタルで手に入る感謝企画が決定。さらに、ＭＩＳＩＡによる主題歌「ラストダンスあなたと」にのせて新カット＆見どころシーンをたっぷり使用した主題歌ＰＶも解禁に。勢いが一層、加速しそうだ。