Codexに作業進捗を報告してくれるペットを追加できる「Codex pets」が登場
OpenAIのAIコーディングエージェントである「Codex」に、アニメーション付きのコンパニオンを追加できる「Codex pets」が登場しました。Codex petsでは用意されたコンパニオンの見た目を選択できるだけでなく、独自の見た目のコンパニオンを作成することも可能です。
https://developers.openai.com/codex/app/settings#codex-pets
Pets. Now in Codex.
Use /pet to wake your pet. pic.twitter.com/aAm4lLP4LW— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) May 1, 2026
Codex petsはアニメーション付きのコンパニオンで、設定の「Appearance(外観)」内にある「Pets」から、デフォルトで用意されている見た目を選択することで利用可能となります。
他のアプリを使用している間も、Codexで作業中の内容をオーバーレイ表示することが可能。オーバーレイは「Ctrl＋K」あるいは「Cmd＋K」で表示したり非表示にしたりすることが可能。
Codex petsを発表したOpenAIの公式XアカウントのひとつであるOpenAI Developersは、「あなたがふ化させたCodex petsを見せてください」と投稿。すると、OpenAI Developersのリプライ欄にはユーザーがカスタムしたさまざまな見た目のペットが集まっています。
Show us the Codex pets you hatched.
Use /hatch to create your own Codex pet.
We’ll pick 10 favorites to get 30 days of ChatGPT Pro. https://t.co/6SE8ADlCQP— OpenAI Developers (@OpenAIDevs) May 2, 2026
ハリー・ポッターシリーズの「名前を呼んではいけないあの人」風のコンパニオン。
meet my voldy.. i am just one "error " away from "Avada Kedavra!" pic.twitter.com/yiQ0Uumbd4— shiv (@mavihsk) May 3, 2026
ブラックホール風コンパニオン
my own mini singularity pic.twitter.com/qgxaVbePkn— Sateler (@danielsateler1) May 2, 2026
子どもと一緒に動画生成AIのSoraで作成した「モート」というオリジナルキャラクターをコンパニオンにしてしまったという人も。
my boy and I pretend a magnetic tile pyramid is a friendly floating robot named "Mort", and I even rendered it in Sora once. I took the Sora vid and gave it as part of a mood board to Codex, and now I get to have part of my son with me while I work.
top notch ship. thank you. pic.twitter.com/b4g3t8cWGU— Bandit (@reliabytes) May 2, 2026
レーシングカー風コンパニオン
Its race week#F1 #Miami pic.twitter.com/Dr9uQm4HEW— ahmed (@thahmdabd) May 2, 2026
どこかで見たことがあるイルカ風コンパニオン
Nice! pic.twitter.com/Dkh3iIUiQZ— null-sensei (@GOROman) May 1, 2026
OpenAI Developersのリプライ欄には他にもさまざまなオリジナルコンパニオンが勢ぞろいなので、気になる人はチェックしてみてください。