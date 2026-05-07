30分まるまる、なにわ男子スペシャル！NHK『Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL』放送決定
なにわ男子が、5月16日23時から放送される、NHKの音楽番組『Venue101』のスピンオフ特番『Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL』に出演する。
■「なにわ男子の魅力と成長を味わっていただければ」（西畑大吾）
2021年に「初心（うぶ）LOVE」で鮮烈なデビューを果たし、一躍国民的人気グループとなった、なにわ男子。翌2022年には紅白歌合戦に初出場。その後もバラエティ・ドラマ・CM・ライブと目まぐるしい活躍を続け、2026年に開催した初のドーム公演では全8公演で38万人を動員、その人気の高さを裏付けた。
2026年、デビューから5周年を迎える節目の年に、彼らの最新曲、代表曲、そして番組だけのSPメドレーでこの5年を網羅する、ライブ特番を101stで実施。なにわ男子の魅力が詰まったベストライブが、彼らのライブの楽しく熱い雰囲気そのままに届けられる。
なお、トークコーナーではファンからの質問にメンバーが答える企画も。番組サイトでは質問の募集が開始されている。番組公式SNSで展開される、メンバーからのメッセージ動画なども要チェックだ。
■なにわ男子・西畑大吾 メッセージ
30分まるまるなにわ男子スペシャル!!!!!!!
本当に嬉しいです！
ありがとうございます！
最新曲から懐かしの曲も披露させていただき、
なにわ男子の魅力と成長を味わっていただければと思います。
ぜひ、お楽しみください！
■番組情報
NHK総合『Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL』
05/16（土）23:00～23:30
※NHK ONEにて同時配信・1週間見逃し配信
■関連リンク
質問募集フォーム
https://forms.nhk.jp/jfe/form/SV_3wK3yEUhLmDLQOO
『Venue101』番組サイト
https://www.nhk.jp/p/venue101
なにわ男子 OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/56
https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011