30分まるまる、なにわ男子スペシャル！NHK『Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL』放送決定

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なにわ男子が、5月16日23時から放送される、NHKの音楽番組『Venue101』のスピンオフ特番『Venue101 Presents なにわ男子 LIVE SPECIAL』に出演する。

■「なにわ男子の魅力と成長を味わっていただければ」（西畑大吾）

2021年に「初心（うぶ）LOVE」で鮮烈なデビューを果たし、一躍国民的人気グループとなった、なにわ男子。翌2022年には紅白歌合戦に初出場。その後もバラエティ・ドラマ・CM・ライブと目まぐるしい活躍を続け、2026年に開催した初のドーム公演では全8公演で38万人を動員、その人気の高さを裏付けた。

2026年、デビューから5周年を迎える節目の年に、彼らの最新曲、代表曲、そして番組だけのSPメドレーでこの5年を網羅する、ライブ特番を101stで実施。なにわ男子の魅力が詰まったベストライブが、彼らのライブの楽しく熱い雰囲気そのままに届けられる。

なお、トークコーナーではファンからの質問にメンバーが答える企画も。番組サイトでは質問の募集が開始されている。番組公式SNSで展開される、メンバーからのメッセージ動画なども要チェックだ。

■なにわ男子・西畑大吾 メッセージ