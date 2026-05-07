ETF売買代金ランキング＝7日前引け
7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 215527 109.7 65360
２. <1357> 日経Ｄインバ 24279 153.6 3341
３. <1321> 野村日経平均 21947 212.5 65820
４. <1458> 楽天Ｗブル 12716 90.2 77930
５. <1360> 日経ベア２ 12214 259.8 82.0
６. <1579> 日経ブル２ 9243 219.3 705.8
７. <1329> ｉＳ日経 5399 264.6 6549
８. <1306> 野村東証指数 4281 63.1 408.8
９. <1568> ＴＰＸブル 3268 149.3 904.1
10. <1540> 純金信託 3235 -5.0 22105
11. <1358> 上場日経２倍 2952 432.9 124650
12. <1330> 上場日経平均 2557 76.6 65940
13. <1459> 楽天Ｗベア 2429 549.5 134
14. <1671> ＷＴＩ原油 2406 50.6 5169
15. <200A> 野村日半導 2372 108.3 4284
16. <1320> ｉＦ日経年１ 2203 319.6 65590
17. <1542> 純銀信託 2068 102.3 35610
18. <1489> 日経高配５０ 1874 7.1 3197
19. <1545> 野村ナスＨ無 1764 83.4 45160
20. <2644> ＧＸ半導日株 1733 -27.8 3995
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1693 406.9 4021
22. <1346> ＭＸ２２５ 1528 346.8 65470
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1354 52.3 399.4
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1250 2.3 2024.0
25. <2243> ＧＸ半導体 1238 39.6 4215
26. <1655> ｉＳ米国株 1082 14.3 829.0
27. <1308> 上場東証指数 1065 773.0 4041
28. <2036> 金先物Ｗブル 918 41.7 190350
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 910 104.5 2428
30. <1615> 野村東証銀行 808 101.0 638.7
31. <1356> ＴＰＸベア２ 801 109.7 123.1
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 704 58.2 33130
33. <1326> ＳＰＤＲ 676 -5.7 67430
34. <2244> ＧＸＵテック 654 142.2 3391
35. <1487> 上場米債ヘ有 642 32000.0 12280
36. <1571> 日経インバ 621 -5.6 321
37. <2525> 農中日経平均 619 -100.0 63640
38. <453A> ｉＳ米債カバ 593 55.6 786.6
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 590 0.3 71930
40. <2559> ＭＸ全世界株 571 0.0 28530
41. <2016> ｉＦ米債７有 569 -100.0 1820
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 547 65.3 84
43. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 545 646.6 1586
44. <314A> ｉＳゴールド 534 -33.5 348.3
45. <1699> 野村原油 533 120.2 614.0
46. <1328> 野村金連動 510 107.3 17380
47. <399A> 上場高配５０ 506 427.1 2110
48. <2865> ＧＸＮカバコ 499 -25.3 1255
49. <513A> ＧＸ防衛日株 481 134.6 958
50. <2840> ｉＦＥナ百無 446 13.2 2575
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 215527 109.7 65360
２. <1357> 日経Ｄインバ 24279 153.6 3341
３. <1321> 野村日経平均 21947 212.5 65820
４. <1458> 楽天Ｗブル 12716 90.2 77930
５. <1360> 日経ベア２ 12214 259.8 82.0
６. <1579> 日経ブル２ 9243 219.3 705.8
７. <1329> ｉＳ日経 5399 264.6 6549
８. <1306> 野村東証指数 4281 63.1 408.8
９. <1568> ＴＰＸブル 3268 149.3 904.1
10. <1540> 純金信託 3235 -5.0 22105
11. <1358> 上場日経２倍 2952 432.9 124650
12. <1330> 上場日経平均 2557 76.6 65940
13. <1459> 楽天Ｗベア 2429 549.5 134
14. <1671> ＷＴＩ原油 2406 50.6 5169
15. <200A> 野村日半導 2372 108.3 4284
16. <1320> ｉＦ日経年１ 2203 319.6 65590
17. <1542> 純銀信託 2068 102.3 35610
18. <1489> 日経高配５０ 1874 7.1 3197
19. <1545> 野村ナスＨ無 1764 83.4 45160
20. <2644> ＧＸ半導日株 1733 -27.8 3995
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1693 406.9 4021
22. <1346> ＭＸ２２５ 1528 346.8 65470
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1354 52.3 399.4
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1250 2.3 2024.0
25. <2243> ＧＸ半導体 1238 39.6 4215
26. <1655> ｉＳ米国株 1082 14.3 829.0
27. <1308> 上場東証指数 1065 773.0 4041
28. <2036> 金先物Ｗブル 918 41.7 190350
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 910 104.5 2428
30. <1615> 野村東証銀行 808 101.0 638.7
31. <1356> ＴＰＸベア２ 801 109.7 123.1
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 704 58.2 33130
33. <1326> ＳＰＤＲ 676 -5.7 67430
34. <2244> ＧＸＵテック 654 142.2 3391
35. <1487> 上場米債ヘ有 642 32000.0 12280
36. <1571> 日経インバ 621 -5.6 321
37. <2525> 農中日経平均 619 -100.0 63640
38. <453A> ｉＳ米債カバ 593 55.6 786.6
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 590 0.3 71930
40. <2559> ＭＸ全世界株 571 0.0 28530
41. <2016> ｉＦ米債７有 569 -100.0 1820
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 547 65.3 84
43. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 545 646.6 1586
44. <314A> ｉＳゴールド 534 -33.5 348.3
45. <1699> 野村原油 533 120.2 614.0
46. <1328> 野村金連動 510 107.3 17380
47. <399A> 上場高配５０ 506 427.1 2110
48. <2865> ＧＸＮカバコ 499 -25.3 1255
49. <513A> ＧＸ防衛日株 481 134.6 958
50. <2840> ｉＦＥナ百無 446 13.2 2575
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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