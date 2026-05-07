　7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　215527　　 109.7　　　 65360
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 24279　　 153.6　　　　3341
３. <1321> 野村日経平均　　 21947　　 212.5　　　 65820
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12716　　　90.2　　　 77930
５. <1360> 日経ベア２　　　 12214　　 259.8　　　　82.0
６. <1579> 日経ブル２　　　　9243　　 219.3　　　 705.8
７. <1329> ｉＳ日経　　　　　5399　　 264.6　　　　6549
８. <1306> 野村東証指数　　　4281　　　63.1　　　 408.8
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　3268　　 149.3　　　 904.1
10. <1540> 純金信託　　　　　3235　　　-5.0　　　 22105
11. <1358> 上場日経２倍　　　2952　　 432.9　　　124650
12. <1330> 上場日経平均　　　2557　　　76.6　　　 65940
13. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2429　　 549.5　　　　 134
14. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2406　　　50.6　　　　5169
15. <200A> 野村日半導　　　　2372　　 108.3　　　　4284
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　2203　　 319.6　　　 65590
17. <1542> 純銀信託　　　　　2068　　 102.3　　　 35610
18. <1489> 日経高配５０　　　1874　　　 7.1　　　　3197
19. <1545> 野村ナスＨ無　　　1764　　　83.4　　　 45160
20. <2644> ＧＸ半導日株　　　1733　　 -27.8　　　　3995
21. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1693　　 406.9　　　　4021
22. <1346> ＭＸ２２５　　　　1528　　 346.8　　　 65470
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1354　　　52.3　　　 399.4
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1250　　　 2.3　　　2024.0
25. <2243> ＧＸ半導体　　　　1238　　　39.6　　　　4215
26. <1655> ｉＳ米国株　　　　1082　　　14.3　　　 829.0
27. <1308> 上場東証指数　　　1065　　 773.0　　　　4041
28. <2036> 金先物Ｗブル　　　 918　　　41.7　　　190350
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 910　　 104.5　　　　2428
30. <1615> 野村東証銀行　　　 808　　 101.0　　　 638.7
31. <1356> ＴＰＸベア２　　　 801　　 109.7　　　 123.1
32. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 704　　　58.2　　　 33130
33. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 676　　　-5.7　　　 67430
34. <2244> ＧＸＵテック　　　 654　　 142.2　　　　3391
35. <1487> 上場米債ヘ有　　　 642　 32000.0　　　 12280
36. <1571> 日経インバ　　　　 621　　　-5.6　　　　 321
37. <2525> 農中日経平均　　　 619　　-100.0　　　 63640
38. <453A> ｉＳ米債カバ　　　 593　　　55.6　　　 786.6
39. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 590　　　 0.3　　　 71930
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 571　　　 0.0　　　 28530
41. <2016> ｉＦ米債７有　　　 569　　-100.0　　　　1820
42. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 547　　　65.3　　　　　84
43. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 545　　 646.6　　　　1586
44. <314A> ｉＳゴールド　　　 534　　 -33.5　　　 348.3
45. <1699> 野村原油　　　　　 533　　 120.2　　　 614.0
46. <1328> 野村金連動　　　　 510　　 107.3　　　 17380
47. <399A> 上場高配５０　　　 506　　 427.1　　　　2110
48. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 499　　 -25.3　　　　1255
49. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 481　　 134.6　　　　 958
50. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 446　　　13.2　　　　2575
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース