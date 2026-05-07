6日、都内で行われた映画『ひつじ探偵団』の公開直前イベントに、人気子役の永尾柚乃（9）とお笑いコンビ「ガンバレルーヤ」が羊姿で登壇した。

【映像】羊姿の永尾柚乃 「う○ち踏んじゃったね」羊とハプニング

この映画は、何者かに殺されてしまったヒュー・ジャックマン演じる主人のひつじ飼いのため、ひつじたちが捜査を繰り広げるミステリーだ。

以前からこの映画が気になっていたという永尾は「推理とかミステリーが大好き。この作品もすごく気になっていたし、私は動物が大好きなので、もふもふのかわいいひつじたちが名探偵になるというだけで最高。それにひつじたちが犯人を捜すって、もう絶対見るしかない」と話した。

本物のひつじ5頭を前に、3人が映画をPRする場面では、こんなハプニングも…。

永尾「じゃあ、せっかくなので、メェ〜ワードでやるのは…例えば、ここ（パネル）にもある。名（メェ〜）探偵誕生」

ガンバレルーヤ「ああ、なるほど」

ガンバレルーヤ「あ、う○ち踏んじゃったね。柚乃ちゃん、う○ち踏んでるよ」

永尾「スタイリストさん、ごめんなさい」

（『ABEMA Morning』より）