「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午前１０時現在で、ＮＥＣ<6701.T>が「買い予想数上昇」で４位となっている。



同社は４月２８日取引終了後、２７年３月期通期の連結業績予想を公表。調整後営業利益から構造改革費や減損損失を除く「Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ営業利益」は前期比５．７％増の４２００億円となる見込みで、年間配当計画を前期比２円増配の４０円としていることが買い予想数上昇につながっているようだ。



売上収益は同２．３％減の３兆５０００億円となる見通し。パブリック領域のピークアウトなどからＩＴサービスは減収となりそうだが、一方で防衛事業の拡大などを背景に社会インフラが伸びるとみている。



出所：MINKABU PRESS