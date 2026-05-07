開催：2026.5.7

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 15 - 2 [ツインズ]

MLBの試合が7日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとツインズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラス、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。

3回表、8番 マシュー・ワルナー 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 WSH 0-1 MIN

4回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 1-1 MIN

5回表、8番 マシュー・ワルナー 3球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 WSH 1-2 MIN

5回裏、8番 ドルー・ミラス 初球を打ってセンターへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 3-2 MIN

6回裏、5番 ブレイディ・ハウス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 4-2 MIN、6番 ホセ・テナ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 5-2 MIN、9番 ナシーム・ヌネス 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 6-2 MIN

7回裏、5番 ブレイディ・ハウス 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 8-2 MIN

8回裏、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 10-2 MIN、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでナショナルズ得点 WSH 14-2 MIN、6番 ホセ・テナ 7球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 WSH 15-2 MIN

試合は15対2でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのマイルズ・マイコラスで、ここまで1勝3敗0S。負け投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで3勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-07 10:26:14 更新