2026年5月7日（木） MLB ナショナルズ vs ツインズ 試合結果
開催：2026.5.7
会場：ナショナルズ・パーク
結果：[ナショナルズ] 15 - 2 [ツインズ]
MLBの試合が7日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとツインズが対戦した。
ナショナルズの先発投手はマイルズ・マイコラス、対するツインズの先発投手はベイリー・オーバーで試合は開始した。
3回表、8番 マシュー・ワルナー 7球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 WSH 0-1 MIN
4回裏、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 1-1 MIN
5回表、8番 マシュー・ワルナー 3球目を打ってセンターへのホームランでツインズ得点 WSH 1-2 MIN
5回裏、8番 ドルー・ミラス 初球を打ってセンターへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 3-2 MIN
6回裏、5番 ブレイディ・ハウス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 4-2 MIN、6番 ホセ・テナ 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 5-2 MIN、9番 ナシーム・ヌネス 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでナショナルズ得点 WSH 6-2 MIN
7回裏、5番 ブレイディ・ハウス 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 8-2 MIN
8回裏、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 WSH 10-2 MIN、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 4球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでナショナルズ得点 WSH 14-2 MIN、6番 ホセ・テナ 7球目を打ってセンターへのホームランでナショナルズ得点 WSH 15-2 MIN
試合は15対2でナショナルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はナショナルズのマイルズ・マイコラスで、ここまで1勝3敗0S。負け投手はツインズのベイリー・オーバーで、ここまで3勝2敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-07 10:26:14 更新