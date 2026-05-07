吉川ひなの、13歳モデルデビュー当時の“ショット”公開 SNS「お人形みたい」「最先端なセンス」
モデルでタレントの吉川ひなの（46）が7日、自身のインスタグラムを更新。13歳の芸能界デビュー当時のモデルショットを公開した。
【写真】13歳にして“圧巻オーラ”、デビュー当時の吉川ひなの
投稿で「13歳のときだって」と、当時の写真を公開、「この撮影のときの記憶は、まったくない！13歳でひなのとしてデビューして、働きまくった10代だった」と振り返り、「最近やっと冷静に過去の自分を振り返れるようになった」とつづった。
「そしたらみんなが懐かしい写真や作品を送ってきてくれていままでは恥ずかしかったり悲しかったりして見たくなかったんだけど、いまは楽しかったり誇らしい気持ちでみることができる」と吐露。「このときはモデルがひなのとたかおでたかおはいまでも仲良しの親戚みたいな感じで」「で、スタイリストは馬場ちゃんだって！ヘアメイクはとみたさん、フォトグラファーはくぼきさん」とスタッフも紹介。「時代を超えてまたみんなに会いたいよー」と呼びかけた。
この投稿にファンからは「可愛い」「めちゃくちゃ可愛い こんなお人形みたいな可愛い子が居るんだとトキメイてましたもん」「胸がキュン」「時代を感じさせない最先端なセンスが好き」などのコメントが寄せられた。
吉川は、13歳で芸能界デビュー。瞬く間にトップモデルとして注目を集め、1993年の伊勢丹広告で時代を象徴するファッションアイコンとして話題に。その後、映画やドラマにも出演し、1998年に日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。CM起用社数最多、ベストジーニスト受賞など数々の賞を受賞し、時代を代表する存在となる。
2004年にはパリコレクションにも出演し、国内外で活躍。 2011年にハワイへ移住。自然に寄り添うオーガニックな暮らしを実践しながら3児の母として子育てを行い、そのライフスタイルやフィロソフィーが共感を集める。
起業家として、コスメブラン ド「REAtoA」、ジュエリーブランド「ELENA&C」をプロデュース。サステナビリティやウェルビーイングを軸に活動を展開。現在は3人の子どもと沖縄を拠点に活動している。2024年、フェアトレード・ジャパン団体アンバサダー就任。モデル、ブランドディレクター、作家、環境アクティビストとして活動する。
今年4月17日、マネージメント契約を結び、芸能活動を再スタートすることを発表した。
【写真】13歳にして“圧巻オーラ”、デビュー当時の吉川ひなの
投稿で「13歳のときだって」と、当時の写真を公開、「この撮影のときの記憶は、まったくない！13歳でひなのとしてデビューして、働きまくった10代だった」と振り返り、「最近やっと冷静に過去の自分を振り返れるようになった」とつづった。
「そしたらみんなが懐かしい写真や作品を送ってきてくれていままでは恥ずかしかったり悲しかったりして見たくなかったんだけど、いまは楽しかったり誇らしい気持ちでみることができる」と吐露。「このときはモデルがひなのとたかおでたかおはいまでも仲良しの親戚みたいな感じで」「で、スタイリストは馬場ちゃんだって！ヘアメイクはとみたさん、フォトグラファーはくぼきさん」とスタッフも紹介。「時代を超えてまたみんなに会いたいよー」と呼びかけた。
吉川は、13歳で芸能界デビュー。瞬く間にトップモデルとして注目を集め、1993年の伊勢丹広告で時代を象徴するファッションアイコンとして話題に。その後、映画やドラマにも出演し、1998年に日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。CM起用社数最多、ベストジーニスト受賞など数々の賞を受賞し、時代を代表する存在となる。
2004年にはパリコレクションにも出演し、国内外で活躍。 2011年にハワイへ移住。自然に寄り添うオーガニックな暮らしを実践しながら3児の母として子育てを行い、そのライフスタイルやフィロソフィーが共感を集める。
起業家として、コスメブラン ド「REAtoA」、ジュエリーブランド「ELENA&C」をプロデュース。サステナビリティやウェルビーイングを軸に活動を展開。現在は3人の子どもと沖縄を拠点に活動している。2024年、フェアトレード・ジャパン団体アンバサダー就任。モデル、ブランドディレクター、作家、環境アクティビストとして活動する。
今年4月17日、マネージメント契約を結び、芸能活動を再スタートすることを発表した。