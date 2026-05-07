6日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝2ndレグでバイエルン・ミュンヘンとパリ・サンジェルマン(PSG)が対戦し、1-1で引き分けた。



ファイナル進出をかけた大一番は、PSGの鮮やかな先制弾で幕を開けた。



3分、フビチャ・クヴァラツヘリアが左サイドからバイエルン守備陣の背後に抜け出し、敵陣深くまで侵入してからゴール前にグラウンダーのパスを供給。これをファーサイドにいたウスマン・デンベレが左足インサイドでゴールに押し込み、PSGが序盤でリードを奪う。





リードを許したバイエルンは、その後攻勢に転じ、PSGを押し込む展開となる。しかし守護神マトヴェイ・サフォノフを中心としたPSG守備陣が得点を許さず、PSGが1点をリードして前半を終えた。後半に入ってもバイエルン優位の試合展開は変わらないが、決定機を作り出すことができず、終盤まで無得点の状態が続く。そうした中、後半アディショナルタイム4分にアルフォンソ・デイヴィスのパスをゴール前で受けたハリー・ケインが左足を振りぬいてシュートを決め、バイエルンが同点に追いつく。しかし、試合はその直後にタイムアップ。2ndレグは1-1の引き分けに終わったが、2戦合計スコアは6-5でPSGが1点上回り、2大会連続の決勝進出を決めた。［スコア］バイエルン・ミュンヘン1-1(2戦合計5-6) パリ・サンジェルマン［得点者］バイエルン・ミュンヘンハリー・ケイン(90+4)パリ・サンジェルマンウスマン・デンベレ(3)