大阪府和泉市の集合住宅一室で住人の母娘が死亡し、娘への殺人容疑で51歳の男が逮捕された事件。警察が、凶器の可能性がある刃物のような物を押収したことが、捜査関係者への取材でわかりました。

■元交際相手を刺殺か

殺人の疑いで逮捕された堺市堺区の無職・杉平輝幸容疑者（51）は、4月8日に和泉市の集合住宅一室で、元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（当時41）の首を刃物のような物で突き刺すなどして、殺害した疑いがもたれています。

取り調べに対し杉平容疑者は、「裕加さんを持ってきた包丁で首などを複数回刺して、殺したことに間違いありません」と、容疑を認めているということです。

杉平容疑者と裕加さんの間には、借金や交際解消をめぐるトラブルがあったとみられていて、大阪府警は動機面を追及しています。

■凶器とみられる刃物状の物を押収

現場室内では、裕加さんの母親である村上和子さん（当時76）も死亡していて、2人の死因はいずれも「失血死」でした。

一方で、室内で凶器は見つかっていませんでした。

捜査関係者によると、大阪府警は刃物のような物をすでに押収。犯行に使われた凶器の可能性があるとみて、事件との関連を調べているということです。

杉平容疑者は、和子さんの死亡についても関与をほのめかしているともいい、府警が捜査を続けています。