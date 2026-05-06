「チームを勝たせたい。その気持ちしかなかった」大ケガから復帰の石川俊輝、約11カ月ぶり先発フル出場で勝利に貢献

「チームを勝たせたい。その気持ちしかなかった」大ケガから復帰の石川俊輝、約11カ月ぶり先発フル出場で勝利に貢献