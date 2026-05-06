阪神戦で8回2失点、15奪三振を披露した

■阪神 2ー0 中日（6日・バンテリンドーム）

中日・高橋宏斗投手は6日、バンテリンドームでの阪神戦に先発し、8回を投げ7安打2失点ながらも、味方打線の援護がなく4敗目（1勝）を喫した。今季最多131球を投げ、15三振を奪う投球も報われず、ファンは「泣きそう」と嘆いている。

高橋宏はこの日、2回に先頭の大山悠輔内野手から空振り三振で“奪三振ショー”をスタート。降板する8回まで毎回奪い、4回は四球の走者を許したが、全てのアウトを三振。7回は3者連続三振を奪った。セ・リーグ“3冠”の佐藤輝明内野手からも2三振をマークした。



終わってみれば8回7安打、15奪三振。131球の“熱投”だった。しかし、この日は相手が悪く、阪神の高橋遥人投手が中日打線を9回2安打完封。23歳の高橋宏はエースとの投げ合いで、好投報われず敗戦投手となった。

高橋宏といえば、3月29日の広島戦でも8回1失点、自責点0と好投しながらも、相手先発の栗林良吏投手が9回1安打完封勝利を挙げ、報われなかった。SNS上には中日ファンからの「援護がなくて憂いてる」「援護ないのが悲しみ」「辛すぎる」「まだ頑張れる」「この内容で負けるのレベチ」といった声が並んだ。（Full-Count編集部）