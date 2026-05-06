バナナマンの日村勇紀が、5月5日放送の『バナナサンド』（TBS系）に出演。妻・神田愛花とのほほえましい夫婦エピソードを披露する一方、その“異変”に心配の声が相次いでいる。

「所属事務所のホリプロコムは4月28日、体調不良のため日村さんが当面、休養すると発表しました。日村さんはコンビ仕事を含め、11本ものレギュラーを抱える超売れっ子です。各番組が対応に追われるなか、この日オンエアされた『バナナサンド』は、休養前に収録済みだったものとみられます」（芸能担当記者）

番組では、夫婦仲のよさが伝わるトークも飛び出した。

「ゲーム中、『最近怒られた話』という流れに。すると日村さんはある日、神田さんに対して、メジャーリーグのロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン選手に似てると言ったところ、『やめてよ!』と怒られたと告白し、スタジオの笑いを誘っていました」（同前）

2018年の結婚以来、芸能界屈指のおしどり夫婦として知られる2人。休養発表の翌日には、神田がInstagramで、《食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です 夫よ、頑張るからねー》と愛情あふれるメッセージを投稿していた。しかし、Xでは温かな夫婦エピソードとは別に、日村の“顔色”に注目が集まることになった。

《なんか日村の顔が赤い気が》

《休養前のどれぐらいの時期の撮影か知らないけど、日村さん充血して顔も真っ赤》

など、今回の休養を予見させるような変化を指摘する声が続出した。放送作家が語る。

「オンエアでは笑顔が少なく、疲れたような表情に見えた、という指摘もあります。また、いつもの日村さんならもっと前に出てツッコミを入れる場面でも、今回は比較的おとなしく、相方の設楽統（おさむ）さんとサンドウィッチマンの2人が回している時間も目立ちました」

多忙すぎる日々とロケでの食生活も、背景にありそうだ。

「『バナナマンのせっかくグルメ!!』（TBS系）で、日村さんは全国各地を飛び回り、地元の人たちから勧められた料理をしっかり完食する“プロ意識”でも知られていました。

一方で、以前から体重増や血圧について話題になっており、無理をしていた可能性もあります。もちろん、顔が赤いことと体調不良を単純に結びつけることはできませんが、多くのレギュラー番組を抱える責任感から、簡単には休めなかったのかもしれません」（同前）

いまは何より、しっかり休養して元気な姿を取り戻してほしいところだ。