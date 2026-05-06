27歳の人気モデルが、婚活で年収1億円の東大卒エリートのプロフィールに、「…すごいですよね」と思わず絶句する場面があった。

【映像】年収1億円エリートの「完璧」なデートの様子

5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

最初のデート相手とゼロ日婚約が成立するも、相手の気持ちに応えられず婚約破棄を選択したなつえ。女性陣へは男性参加者からのメッセージが届いていたが、なつえは次の婚活相手を選ぶ上で、「すごい気になった人がいて」とその相手のプロフィールを確認する。

モニターに映し出されたのは、「日本育ちの東大卒エリート」で、年収ランキングは「1位」のチェン。なつえは「絶対選ばないかなと思ってたんですけど」としつつ、「もし、華やかな場面が続いて少しリラックスしたい気分なら、赤坂にある50年以上続くカフェバーで『飾らない時間』を過ごしませんか？」というメッセージに「知ってみたい」と興味を動かされたことを明かした。

デート中は男性から、プロフィールや婚活アドバイザー・植草美幸氏の所見が記された「マリッジメモ」が手渡される。そこには、28歳の経営者で、年収は「1億円」であることが記されていた。

後のインタビューでなつえは「1億円か……」と絶句。桁違いのスペックを前に、「すごいですよね」と圧倒された様子を見せていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）