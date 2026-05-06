大好きな飼い主さんに甘えたくて、全身を使ってアピールをする猫さん。その熱中ぶりは、布団の上から落ちてしまいそうになるほどだったそうで…？

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.1万回再生を突破し、「可愛すぎてあかんw」「布団になりたい」「こぼれるこぼれる…」といったコメントが寄せられています。

【動画：飼い主に甘えたくて『布団の上で猛アピールする三毛猫』…可愛すぎる光景】

布団の上での猛アピール

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、三毛猫の「ミケ」ちゃんが飼い主さんに思う存分甘えたとある日の光景。この日、ミケちゃんが甘える場所として選んだのは、畳んで積まれていた布団の上だったといいます。

すでに甘えん坊モード全開だったというミケちゃんは寝転がり、「撫でて！」と体をくねくね。猛アピールを受けた飼い主さんがすぐに応えてあげたものの、まだまだ甘えたくて仕方がないといった様子だったそうです。

落ちちゃうかも…？

飼い主さんの手に自ら頭を擦りつけ、くねくねしながら前進していたというミケちゃん。布団が傾いていたこともあって落ちてしまう心配もあったそうですが、きちんと気づいて降りていったといいます。

そして、階段の目の前まできたミケちゃんでしたが、1階へ降りることなくポテポテと歩いて布団へ逆戻り。どうやら甘え足りなかったらしく、この日はここでとことん甘えたい気分だったようです。

夢中で甘えるミケちゃん

くねくねしつつ飼い主さんを待っていたミケちゃんは、撫でてもらうと控えめな声で鳴いて喉もゴロゴロ。『スリスリ・くねくね・ゴロゴロ』という、可愛すぎるコンボを惜しげもなく見せてくれたといいます。

しかしミケちゃん、熱中しすぎたようで…。手にスリスリと甘えているうちに端にまで移動し、落ちてしまうかもと飼い主さんが支える場面もあったそう。それほど夢中になって甘えてもらえるなんて、羨ましい限りですね！

そうしてたっぷりと甘えると、気持ちも落ち着いたようで香箱座りに。満足気な顔もとっても可愛いミケちゃんなのでした。

投稿には「可愛過ぎてどうにかなりそうです」「布団の上でのゴロニャン力に圧倒される私」「うねうねしてるミケも可愛いいい」「ミケちゃんがお布団に擦れる音すら愛おしい」「とても癒されます」「一緒に寝てナデナデしたい」「みけちゃんかわいすぎてずるいよ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』では、ミケちゃんと飼い主さんご家族の日常の様子が投稿されています。破壊力が抜群すぎる甘えん坊ミケちゃんの姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。