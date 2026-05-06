敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ホワイトソックスは5日（日本時間6日）、敵地でエンゼルスと対戦する。前日には、村上宗隆内野手が14号2ランを放つなど4打数3安打2打点で6-0の快勝に貢献した。一発の直後にとられた1枚の写真にファンが歓喜している。

2-0の4回1死一塁。エンゼルス先発ソリアーノの98.1マイル（約157.9キロ）のストレートを強振した。センターへと伸びた打球は中堅手マイク・トラウトの頭上を越え14号2ランとなった。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離429フィート（約130.8メートル）。悠々とダイヤモンドを一周した。

生還直後、村上は一塁走者アントナッチと、次打者のバルガスから深々とお辞儀で出迎えられた。自身も背筋を正して一礼。今季すでにベンチ内で何度か目撃されている“日本流”の敬意。すっかりチーム内に浸透しているようだ。

球団公式Xが実際の画像を公開。文面で「16安打?! 敬礼するよ」と、爆発した打線を称賛すると、ネット上の国内外のファンから反響が寄せられている。

「さすが日本人選手」

「俺たちは絶好調だ」

「アントナッチくんのお辞儀のフォームが思った以上に正確で驚いた」

「かわいい」

「てかバルガスとアントナッチがお辞儀でむねを迎えてたwww」

村上はこの一発で年間64発ペースとし、打率も.240に上昇した。



（THE ANSWER編集部）