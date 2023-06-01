【PS Store：「Golden Week Sale」】 5月6日まで開催

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「Golden Week Sale」を開催している。期間は5月6日23時59分まで。

本セールでは、コーエーテクモゲームスのダーク戦国アクションRPG「仁王3」が20%オフの7,744円で販売される。他にも、アクションアドベンチャー「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」が30%オフの6,293円、レース「首都高バトル」が20%オフの5,280円、RPG「OCTOPATH TRAVELER 0」が30%オフの5,376円となるなど、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ソフトが期間中、特別価格で提供される。

なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。詳細は各タイトルの商品ページで確認してほしい。

対象タイトル紹介（一部）

「仁王３」

価格：9,680円→7,744円（20%オフ）

□PS Store「仁王３」のページ

「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties」

価格：8,990円→6,293円（30%オフ）

□PS Store「龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties PS4 & PS5」のページ

「首都高バトル」

価格：6,600円→5,280円（20%オフ）

□PS Store「首都高バトル」のページ

「OCTOPATH TRAVELER 0」

価格：7,680円→5,376円（30%オフ）

□PS Store「OCTOPATH TRAVELER 0 PS4 & PS5」のページ

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