（伊豆・村の駅から中継 松浦悠真 気象予報士 高山基彦 アナウンサー）



私たちは沼津インターから車でおよそ15分の場所にあります、三島市にある伊豆村の駅からお送りしていきます。



こちら営業時間5時までなんですけども、特別にちょっと中継のために開けていただいております。



さてこちらの施設、伊豆の特産品1000アイテム以上取り揃えていまして、今年で20周年を迎えた大人気の施設なんですね。





そのゴールデンウィーク期間中本当にさまざまなイベントをやっていまして、すごい人気ぶりなんです。こちらは朝9時のオープン、その前の映像なんですけども、もう大行列なわけですよ。皆さんのお目当てはというと、こちらです。午前と午後で行われます詰め放題のイベント。きょう午前はシュークリームの皮に、クリームを詰められるだけ詰めるというもの。子どもに大人気で非常に盛り上がっていました。（参加した子ども）「クリーム詰めるところが難しかったけど楽しかったです」「おいしいです」口いっぱいに頬張る姿というのは素晴らしい。可愛らしいものです。藤井さんいかがですか？（news zero 藤井貴彦さん）クリームってそれだけで幸せなんだけど、子どもたちが食べているのを見るのは、もっと幸せだね。本当に行列必須の人気イベントなんですけども、きょうは特別にあす行われますイベントを体験させてもらおうと思います。そして紹介してくださいますのが、高木さんです。あすはどんなイベント行われるんですか？（伊豆・村の駅 高木優樹さん）まず朝9時から富士市にある山平園さんの「新茶詰め放題」を開催いたします。新茶の季節ならではのイベントになります。そして午後１時から、「伊豆味噌盛り放題」イベントを開催させていただきます。今回は伊豆味噌の盛り放題を松浦さんに体験してもらいます。実際にやるんですか。どうやってやるんですか？（高木さん）20秒間のタイムチャレンジとなっておりまして、片手でお茶碗を持っていただいて、もう片方の手でヘラを持っていただいて、20秒間どんどんどんどん盛っていただきます。1回500円ですよね。どれくらいお得になるかというと、こちらは一般的に売られているサイズ750gで702円ということですので、じゃあこの時点でお得。松浦さん頑張ってください。20秒チャレンジ、よーいスタート！（伊豆味噌の盛り放題 チャレンジ）1.5kgいきましたね！やりました！普段のお値段でいうと･･･？（高木さん）1400円から1500円になります。そしてもう一方の新茶の詰め放題なんですけども、紙コップで30秒間の詰め放題。こちらお値段540円ということなんですね。先ほど私、ちょっと早めにやらせていただきました。これちょっと重さ測っていきたいと思うんですけども…130g。普段だと100gでいくらでしたっけ？（高木さん）1180円になりますね。これで540円ですからね、本当にお得ですね。あす、まずこの「新茶の詰め放題」が朝の9時から、そして「伊豆味噌の盛り放題」がお昼の1時からの開催予定となっています。そして注目のイベントこれだけじゃないんですよ。なんとオープン10分で完売してしまうというのが、「村長やりすぎ2倍祭り」というイベントなんです。こちらの施設にあります、飲食店の大人気メニューを、値段そのままで2倍に増量するというイベントなんですね。実際対象となる商品９商品があるうち、きょうは3品ご紹介します。まずこちら「特濃ミルクソフト」です。そしてまだまだあります。実はこちらの村の駅名物「This伊豆しいたけバーガー」というものがあるんですよ。それも2倍の祭りのうちの一つの商品となっていまして、全粒風で作った椎茸そっくりのバンズと肉厚椎茸ステーキ、そして肉厚椎茸のフライ、椎茸の入ったパテと、まさに椎茸だらけなんですね。そしてまだまだあります。こちらマグロ道場というところのこの「まぐろのてっぺん丼」というものもあります。各商品限定数ありますのでお早めにお越しください。以上、三島市にあります伊豆村の駅中継でお伝えしました。