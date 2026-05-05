グラビアアイドルの郄峰じゅりさんが、FLASHに登場しました。



【写真】キッチンで大胆ポーズの郄峰じゅりさん

郄峰さんは2023年にグラビアアイドルとしてデビュー。同性愛者であることを公表しており、恋愛遍歴を赤裸々に明かしたことでバラエティ番組で話題になりました。



同号では王道のランジェリー姿に。ボーイッシュなルックスと誘うような視線が印象的なグラビアを披露自慢の97センチバストを見せつけています。インタビューでは、自らの恋愛経験に絡めて、今回のグラビアのコンセプトについて語っている。



郄峰さんはXで「週刊FLASH さんにて、撮り下ろしで初登場させて頂きます とっっっても背伸びして頑張ってきました！！もちもちIかっぷ＆100cmをお見逃しなく」とコメントしています。



【郄峰じゅりさんプロフィール】

たかみねじゅり 22歳 2003年12月9日生まれ 滋賀県出身 T160・B97W63H100 2023年、グラビアデビュー。2025年、ヤングジャンプ主催の「ギャルコン25」ベスト8に選ばれ、注目を集める。レズビアンであることを公表しており、これまでの恋愛遍歴がバラエティ番組で話題に。最新情報は公式X（@Takamine_Juri）、公式Instagram（@takamine_juri）