Photo: Haruki Matsumoto

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

スニーカーのフィット感を高めるためにはしっかりと靴紐を締めるのが一般的。でも荷物を持っているときや急いでいるときは面倒ですよね。

そんな不便を解消しようと生まれたのが、ダイヤル式スニーカー「EAZYK（イージーケー）」。 かかとに内蔵されたローラーを滑らせるだけでワイヤーが締まり、ボタンを踏めば脱ぐときもスッとハンズフリーでOK。

実際に試したところ、フィット感と手間削減のバランスが良かったので皆さんにもご紹介したいと思います。

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かかとを転がしてフィット感が調整できる

Photo: Haruki Matsumoto

こちらがハンズフリーで締め具合を調整できるスニーカーの「EAZYK」。見た目はシンプル系のスニーカーですが、

Photo: Haruki Matsumoto

かかとにローラーギミックを内蔵しているのがポイント。こちらは滑るためのものではなく、締め具合を調整するワイヤーを操作するパーツ。ダイヤル式の靴紐調整がここに移動した感じですね。

Photo: Haruki Matsumoto

実際の使用方法がこちら。

かかとを地面に擦ると足の甲のワイヤーレースがギュッと締まり、快適な締め具合を瞬時に実現。最初は慣れない動きでしたが、必要以上に締まることもなく立ったまま手も使わずフィット感を調整できるのは便利でした。

脱ぐときもハンズフリー

Photo: Haruki Matsumoto

「EAZYK」が脱ぐときもハンズフリーでOK。ローラー上部にあるリリースボタンを踏むとワイヤーのテンションが一瞬で解放されます。

ここも少しだけコツは必要ですが、慣れるとサンダルのようにスルッと脱げるのが気持ちいいですよ。

Photo: Haruki Matsumoto

スリッポン系スニーカーだとホールド力が足りこともありますが、「EAZYK」なら同等の体験でしっかりとしたフィット感が得られるのがメリットですね。

軽量モノトーンで使いやすい

Photo: Haruki Matsumoto

ソールは厚みがありクッション性もしっかりなタイプ。トレッドパターンも工夫されており、濡れた路面でも安心感がありました。

Photo: Haruki Matsumoto

重量は片足369g。厚底に近いソールのスニーカーとしては軽量な部類かと。

Photo: Haruki Matsumoto

デザインに関しては好みの部分ですが、ブラックモノトーンでロゴなども最低限なので合わせやすいと思います。

靴の脱ぎ履き自体は些細な動作ですが、そこが改善して履き心地も良いのでこればかり履きたく気持ちも分かりますね。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりアオイロファブリック株式会社より製品貸与を受けております。