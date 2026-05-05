お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春(50)が1日、自身のインスタグラムを更新し、妻の藤本美貴(41)の部屋着姿を公開した。藤本はまさに笑顔一杯でファンから「愛が溢れてる」などとコメントが届いている。



【写真】部屋着のミキティなんて見たことない!それでも可愛い!

庄司は「#俺の女」とハッシュタグを付けて投稿。「メイクしてるけど部屋着」とコメントした。藤本はハローキティのイラストが入った服を着て、幸せそうに笑っている。藤本は珍しく髪を上げて、つやつやに光っている額を見せている。2枚目の写真では首を傾けて目を閉じ、家庭での一コマの様子がうかがえる。



コメント欄には「かわいすぎるううううう!!!ラインスタンプにしたい」「笑顔素敵女子」「お肌つやっつや！いつでもお美しい」「やっぱり綺麗ですね」「愛が溢れてる」「きっと髪型トークで爆笑してるラブラブな ふたりの様子が浮かびますが、なんか昭和の大女優感あって好きです」などと夫婦の仲の良さに共感の声が続々と届いている。



（よろず～ニュース編集部）