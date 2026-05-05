リング誌番組で議論

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が、世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で2024年5月以来、2年ぶりに1位に返り咲いた。リング誌の番組内では、最新ランキングに議論が交わされた。

井上は2日、東京ドームで中谷潤人（M.T）との世紀の一戦で判定勝ち。PFP6位・中谷との至高の技術戦は、海外メディアからも高く評価された。4日（日本時間5日）、リング誌はPFPを更新。1位だったオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）を抜き、井上が2024年5月以来2年ぶりにPFPの頂点に名を連ねた。

リング誌のウィークリー番組「インサイド・リング・ショー」では最新ランキングに脚光。現WBO世界ウェルター級王者デビン・ヘイニー（米国）、元WBO世界スーパーライト級王者テオフィモ・ロペス、元NF L選手のラショーン・マッコイ氏を迎えて議論する様子が公式Xに公開された。

井上がトップに君臨する格付けに、マッコイ氏は「僕は賛成だ」と頷く一方、ヘイニーは「ウシクだ」と納得がいかない様子。すると、ロペスは「僕は最新版のPFPリストに賛成だ。8位を見てみろよ。君の試合は久しく見ていないぞ。11月だったっけ？」と、7位の中谷を下回ったヘイニーを皮肉った。

するとヘイニーは「オーケー。でもこう考えてみろよ。ナカタニは前回対戦した相手にかなり苦戦したんだ。なんて名前だっけ？ ヘルナンデス？ 彼のことは知りもしないんだ」と持論を展開。かつてPFP1位に君臨した元世界3階級制覇王者ワシル・ロマチェンコに勝った過去の対戦を持ち出し「その理論でいけば、俺はPFP1位（ロマチェンコ）を倒したんだから、1位になるべきだろうが」「俺がウェルター級でPFP王者になるには、ブライアン・ノーマンともう一度戦わなきゃいけないんだぜ」と言い分を明かしていた。



（THE ANSWER編集部）