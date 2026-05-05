開催：2026.5.5

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 6 - 2 [ガーディアンズ]

MLBの試合が5日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとガーディアンズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するガーディアンズの先発投手はタナー・バイビーで試合は開始した。

2回表、6番 デービッド・フライ 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 KC 0-2 CLE

4回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-2 CLE、4番 サルバドール・ペレス 6球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-2 CLE、9番 ニック・ロフティン 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 4-2 CLE

6回裏、7番 ジャック・カグリオン 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 5-2 CLE

7回裏、3番 ビンセント・パスクアンティノ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 6-2 CLE

試合は6対2でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのマイケル・ワカで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はガーディアンズのタナー・バイビーで、ここまで0勝5敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-05 10:58:11 更新