新入社員が選ぶ「理想の女性上司」ランキング！ 2位「浅田真央」、9年連続の1位は？ 【スポーツ部門】
明治安田生命保険は、全国の新入社員（学生）880人を対象に「理想の女性上司」に関するアンケート調査を実施しました 。今回は、【スポーツ部門】の調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、フィギュアスケーターの浅田真央さんでした。
努力や挑戦をストイックに積み重ねて栄光を掴んだ姿が、多くの新入社員から支持されています。挫折やプレッシャーを乗り越えてきた経験から、部下の気持ちに寄り添ってくれそうな上司として高く評価されました。
1位は、元レスリング選手の吉田沙保里さんでした。
現役時代の圧倒的な実績からくる「頼もしい」「実力がある」といったイメージで、9年連続の1位を獲得しました。スポーツ部門において男女ともに高い支持を得ており、理想の上司として不動の存在感を示しています。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：浅田真央
2位は、フィギュアスケーターの浅田真央さんでした。
努力や挑戦をストイックに積み重ねて栄光を掴んだ姿が、多くの新入社員から支持されています。挫折やプレッシャーを乗り越えてきた経験から、部下の気持ちに寄り添ってくれそうな上司として高く評価されました。
1位：吉田沙保里
1位は、元レスリング選手の吉田沙保里さんでした。
現役時代の圧倒的な実績からくる「頼もしい」「実力がある」といったイメージで、9年連続の1位を獲得しました。スポーツ部門において男女ともに高い支持を得ており、理想の上司として不動の存在感を示しています。
(文:All About ニュース編集部)