通過時間「2時間超」の予想も

2026年のゴールデンウイークも終わりに差し掛かり、本日5月5日（火）は各地の高速道路で激しい渋滞が予測されています。特に上り方向では最大40kmを超える予想となっている区間もあり、いわゆるUターンラッシュがピークを迎えます。

【“紫色”の激混み表示も…】5月5日の渋滞予測を画像で見る

NEXCO各社が発表している予測情報のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞が起こるとされている区間は次のとおりです。

●東北道

・上り上河内SA付近：12時〜23時に最大約20km

・上り加須IC付近：14時〜24時に最大35km

●常磐道

・上り千代田石岡IC付近：15時〜22時に最大約20km

・上り柏IC付近：14時〜24時に最大約20km

●関越道

・上り坂戸西スマートIC付近：10時〜24時に最大約40km

●中央道

・下り土岐IC付近：15時〜21時に最大約25km

・上り小仏トンネル付近：4日10時〜5日2時、9時〜6日2時に最大約30km

●東京湾アクアライン

・下りアクアトンネル付近：6時〜14時に最大約15km

・上り海ほたるPA付近：13時〜6日1時に最大約15km

●東名高速

・下り綾瀬スマートIC付近：7時〜14時に最大約20km

・上り綾瀬スマートIC付近：11時〜24時に最大約20km

・上り都夫良野トンネル付近：14時〜6日2時に最大約20km

●東名阪道

・上り鈴鹿IC付近：13時〜22時に最大20km

●中国道

・上り宝塚西トンネル付近：14時〜22時に最大約20km

●西瀬戸道

・上り向東バス停付近：8時〜6日2時に最大約20km

●神戸淡路鳴門道

・上り舞子トンネル出口付近：13時〜6日1時に最大約35km

●九州道

・上り広川IC付近：10時〜13時、15時〜19時に最大約15km

このうち通過に最も時間がかかる見通しなのは、東京湾アクアラインから首都高湾岸線（西行き）東海JCT付近まで延びる渋滞です。延長自体は最大15kmほどとされていますが、渋滞は2路線にまたがり、通過には最大2時間25分かかると予想されています。

また、関越道上りの坂戸西スマートIC付近や、中央道上り小仏トンネル付近などでは、午前中から激しい混雑が始まり、深夜まで最大10km以上の渋滞が続く見込みです。

そして、5連休最終日にあたる明日6日（水）は、渋滞が比較的少ないとされています。各社は6日の利用も検討してほしいと呼びかけています。