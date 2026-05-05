きょう「Uターン渋滞」ピークに！ 最大40km予測 早朝から“日付変わっても混んでる”箇所とは？【5月5日の渋滞予測】
通過時間「2時間超」の予想も
2026年のゴールデンウイークも終わりに差し掛かり、本日5月5日（火）は各地の高速道路で激しい渋滞が予測されています。特に上り方向では最大40kmを超える予想となっている区間もあり、いわゆるUターンラッシュがピークを迎えます。
NEXCO各社が発表している予測情報のうち、おおむね20km以上の激しい渋滞が起こるとされている区間は次のとおりです。
●東北道
・上り上河内SA付近：12時〜23時に最大約20km
・上り加須IC付近：14時〜24時に最大35km
●常磐道
・上り千代田石岡IC付近：15時〜22時に最大約20km
・上り柏IC付近：14時〜24時に最大約20km
●関越道
・上り坂戸西スマートIC付近：10時〜24時に最大約40km
●中央道
・下り土岐IC付近：15時〜21時に最大約25km
・上り小仏トンネル付近：4日10時〜5日2時、9時〜6日2時に最大約30km
●東京湾アクアライン
・下りアクアトンネル付近：6時〜14時に最大約15km
・上り海ほたるPA付近：13時〜6日1時に最大約15km
●東名高速
・下り綾瀬スマートIC付近：7時〜14時に最大約20km
・上り綾瀬スマートIC付近：11時〜24時に最大約20km
・上り都夫良野トンネル付近：14時〜6日2時に最大約20km
●東名阪道
・上り鈴鹿IC付近：13時〜22時に最大20km
●中国道
・上り宝塚西トンネル付近：14時〜22時に最大約20km
●西瀬戸道
・上り向東バス停付近：8時〜6日2時に最大約20km
●神戸淡路鳴門道
・上り舞子トンネル出口付近：13時〜6日1時に最大約35km
●九州道
・上り広川IC付近：10時〜13時、15時〜19時に最大約15km
このうち通過に最も時間がかかる見通しなのは、東京湾アクアラインから首都高湾岸線（西行き）東海JCT付近まで延びる渋滞です。延長自体は最大15kmほどとされていますが、渋滞は2路線にまたがり、通過には最大2時間25分かかると予想されています。
また、関越道上りの坂戸西スマートIC付近や、中央道上り小仏トンネル付近などでは、午前中から激しい混雑が始まり、深夜まで最大10km以上の渋滞が続く見込みです。
そして、5連休最終日にあたる明日6日（水）は、渋滞が比較的少ないとされています。各社は6日の利用も検討してほしいと呼びかけています。