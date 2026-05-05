◆アクティブな人が陥る、脳を自ら破壊する恐ろしい免罪符

「人の名前が出てこない」「今やろうとしたことを忘れた」――そんな日常の些細な物忘れは、もしかすると脳からのSOSかもしれません。『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）は、7000人の脳を診察し、3000本以上の論文を読破した専門医が「一生ボケない脳のつくり方」を徹底解説した1冊。カギとなるのは、脳の免疫細胞「ミクログリア」。生活習慣の乱れによってミクログリアが暴走すると、認知症の引き金になる一方、上手に味方につければ、いつまでも若々しい記憶力を保つことができるのです。難しいトレーニングは必要ありません。【血圧】【食事】【睡眠】【速歩】【呼吸】【お酒】という毎日の生活を見直すだけの6つの習慣術で、100歳まで健やかな脳を育てていきましょう。

※本稿は、『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

アクティブな人ほど陥りやすい「免罪符」の罠

「運動しているから大丈夫」と安心して、夜更かしや過度な飲酒を続けていないでしょうか？ 実は、ミクログリアは運動よりも“回復”を重視します。しっかり眠り、炎症を鎮める時間を確保してこそ、脳は修復され、若返ることができるのです。

司令塔を自ら破壊する「セルフ・クラッシュ」からの脱却

睡眠不足のまま運動を重ねるのは、まるで修理中のエンジンを全開で回すようなもの。燃費どころか、内燃機関そのものを焼き切ってしまいます。つまり、本当に健康寿命を延ばす「運動」とは、量ではなく“質”にあるのです。

【解説】脳を若返らせる「究極のリカバリー術」

「今日はたくさん運動したから、夜更かししても大丈夫」「お酒をたくさん飲んでも、明日走ればチャラになる」。健康意識が高く、日常的に体を動かしている方ほど、こうした免罪符に頼ってしまいがちです。しかし、脳の清掃員であるミクログリアの視点から見れば、これは自ら脳にゴミを溜め込んでいるようなものです。

いくら日中に体を鍛えても、夜の睡眠時間が削られてしまえば、ミクログリアは運動によって発生した老廃物や活性酸素を掃除しきれません。脳にとっての最高のメンテナンスは、限界まで汗を流すこと以上に「質の高い睡眠で脳を深く休ませること」なのです。

「疲労度」に合わせて日常をデザインする

では、脳を守りながら健康効果を最大化するには、どのように過ごせばよいのでしょうか？ 大切なのは、その日の体調に耳を傾け、行動を柔軟に変える「自己管理能力」です。

前夜にぐっすり眠れて体力が満ちている日は、少し息が上がる程度のウォーキングなどで脳の血流を促しましょう。一方で、睡眠不足の朝や疲れ切った夜は、きっぱりとハードな運動を休む勇気が必要です。無理に体を動かすよりも、質の高い休息をとるほうが、結果的に脳のパフォーマンスは格段に上がります。

「攻め」と「守り」のバランスが未来を決める

運動という「攻め」のアクションは、十分な睡眠という「守り」の土台があって初めて効果を発揮します。筋肉を追い込むことばかりに意識を向けるのではなく、司令塔である脳をいかに労わるか。この視点を持つだけで、あなたの健康寿命は飛躍的に延びていきます。

今日からは「運動の量」をこなすことよりも、「回復の質」を高めることにこだわってみてください。しっかり眠り、脳のサビと炎症をその日のうちにリセットする。その心地よいサイクルこそが、年齢を重ねても冴え渡る頭脳を創り上げる最強のメソッドなのです。

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。