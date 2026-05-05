（松本道弥アナウンサー 5月4日）

「ゴールデンウィーク真っ只中のおはらい町。天気も良く多くの人が集まってきています」

【写真を見る】伊勢神宮の“駐車場問題” ゴールデンウィークの日中は混雑緩和のため近くのインター出口を閉鎖 市は1日1000万円以上の赤字で｢パーク＆バスライド｣を続けるが…

伊勢神宮内宮近くの「おはらい町」には4日、参拝がてら買い物やグルメを楽しむ人たちが。

（広島から）

「すごい行列になっていた」

Q.並んでいて疲れない？

「疲れるけれどワクワクしちゃう」

GW日中は伊勢神宮近くのインターの出口を閉鎖

しかし、心落ち着くはずの参拝に水を差すのが…





(松本アナ 伊勢道下り 4日午前9時ごろ）「伊勢西インターチェンジの手前の料金所で、すでに渋滞ができています」

ネクスコ中日本は、ゴールデンウィークの日中、伊勢神宮周辺の混雑緩和のため近くのインターの出口を閉鎖しています。



その結果、伊勢道下りで渋滞が起きているほか、高速を降りるころには伊勢神宮から遠ざかってしまうことに…。

（三重・四日市市から）

「近くまで来ると結構渋滞していた」

（静岡から）

「途中で2時間くらい渋滞があった」

駐車料金1000円でシャトルバスに乗車できる「パーク＆バスライド」

それでも出口閉鎖は混雑緩和につながっているといい、神宮から離れたインターで車を降ろすのにもワケが…。



（松本アナウンサー）

「内宮から6キロほどのサンアリーナ、その駐車場には車がずらりと並んでいます。観光客の皆さんがなぜここに車を止めるのか。実はシャトルバスで、内宮・外宮に向かうことができるんです」

伊勢市は2004年から繁忙期に臨時駐車場に車を止め、駐車料金1000円を払えばシャトルバスに乗車できる「パーク＆バスライド」を採用。バスには専用レーンがあり、内宮・外宮までスムーズに到着できます。



（岡山から）

「駐車場も止められる場所がないと言われていて、それで案内されたのがそこ（パーク＆バスライドの駐車場）だったのでそこに止めさせてもらった」

（愛知・豊田市から）

「楽に来られたのですごくいいなって。渋滞もほぼないので良かったなと思う」

しかし「パーク＆バスライド」利用に強制力はなく…

伊勢神宮の近くに入る車を少なくしようというこの取り組み。快適な観光のために1日1000万円以上の赤字で、市の財政を圧迫しても続けられていますが…。

（松本アナウンサー）

「今、駐車場に入るために車列ができています。駐車場は満車」



「パーク＆バスライド」の利用に強制力はなく、クルマで直接近くまで行きたいという観光客は年々増えているといいます。

そこで市は内宮から約1キロ離れた公園に、高さ約20メートルの立体駐車場の整備を決定。800台を収容できる計画ですが、伊勢神宮近くの森で樹木が伐採されることに反対の声も…。

立体駐車場について市は…「影響出ないように植栽するなど配慮」

（周辺に住む坂口賢二さん）

「無粋な建物を公園に造るというのは、風致地区をずっと維持してきたこの地域としては、とんでもないと」



（五十鈴公園を守る会 曽野 如さん）

「（駐車場は）高さ20メートルもあるものなので、辺りの木よりも高くなってしまうし、（公園の）南側に立つので日当たりも悪くなる」

このような声に市は…



（三重・伊勢市 長大介交通政策係長）

「極力影響が出ないように考え、植栽をするなど配慮をしたうえで進めたい」

伊勢市民は…



（観光人力車をひく前田竜さん）

「観光客が混雑しないようにという意味ではいいが、景観や風向きが変わるという話も聞くので、善し悪し」



観光地の利便性を向上させるか、自然の豊かさを優先させるのか。駐車場1つとっても観光地には悩みの種です。