えっ…AIですか？韓国人気チア、大胆ウェットスーツ姿で目を疑う貫録ボリューム披露「最高です」

グラマラスな魅力を誇る韓国チアリーダーが、圧巻のプロポーションでファンを虜にしている。

【写真】二度見必至！キム・ヒョニョンの圧巻ボリューム

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。「台湾バラエティで初めてのウィンドサーフィン体験」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、とある台湾バラエティ番組でウィンドサーフィンにチャレンジしたキム・ヒョニョンが写っている。中に白のスポーツブラを着用したウェットスーツ姿で、伏し目がちな表情で海辺に佇んでいる。

何より際立つのは、ラッシュガードから溢れそうなボリューミーなスタイル。思わず二度見してしまうような美貌を惜しげもなく披露し、ファンから「美しすぎる！」「女神のようだ…」「最高です」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

2000年9月5日生まれで25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。