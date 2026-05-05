◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）

戸郷は久しぶりに立った東京Ｄを見渡しながら唇をかみしめ、マウンドを降りた。１―３の５回。２死二塁から鈴木叶に左翼フェンス直撃の適時二塁打、続く内山にも左前適時打を浴び、あっさりと２点を追加された。今季初登板は５回１００球、６安打５失点。初黒星がつき「結果が僕の中で全て。チームが負けているので責任を感じます」と静かに現実を受け止めた。

復調の兆しは見せた。初回から最速１５１キロを計測した直球で押し込む場面もあり５奪三振。「直球は卓三さんにも良くなっていると言われた」と明かした。３回１死一、二塁から鈴木叶に得意なはずのフォークでプロ１号先制３ランを献上するなど課題も見えた。阿部監督は「良くなったなと立ち上がりは思った。不用意な１球だったりを減らしていければまた勝てる」と評価し、「投げてもらわないと困りますんで」と次回の１軍登板を明言した。

どんなに苦しくても真っすぐに課題と向き合ってきた。昨年は２度の降格もあり、８勝９敗、防御率４・１４。復活に燃え迎えた今季はオープン戦３登板で防御率９・００とつまずいた。２軍戦でも打ち込まれることもあったが、大竹２軍投手コーチは「戸郷のいいところはなんでもすぐ取り組むところ。常に自分を良くしようと向き合っている」と話す。戸郷は言う。「自分を信じられなくなったらそれ以上の成長はない。遠回りすることも大事だと思ったし、まだまだ僕は挑戦しきってない。自分の野球人生において挑戦を止めるときが来るなら引退のとき」。腕から動く菅野式の投球フォームを取り入れたり、試行錯誤をしながら、ようやく１軍の舞台に戻ってきた。

完全復活をＧ党が待ち望んでいる。「たくさんの歓声をいただけてうれしかった。結果で応えたい」。信じているファン、そして自分のためにも背番号２０は歩みを止めない。（水上 智恵）