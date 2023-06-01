高市首相は、ベトナムとオーストラリア訪問の一連の日程を終えました。成果と課題について、日本テレビ政治部の渡邊翔記者の報告です。

今回の2か国訪問には、2つのテーマがありました。1つ目は、中東情勢や中国を意識した、エネルギーや重要鉱物などの安定調達のための「資源外交」です。

特にエネルギー確保では、オーストラリアとお互いが必要とする液化天然ガスや液体燃料などを円滑に流通させることを確認しました。

またベトナムとは、製油所の原油調達を日本が支援することで、ベトナムから輸入する医療関連製品の安定確保を図りました。

高市首相

「我が国にとっても待ったなしの課題への対応で協力強化を確認できたということは、現下の中東情勢の中にあって、大きな成果であったと考えております」

2つめは、提唱して10年となる「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想を、厳しさを増す国際環境に対応して“進化”させることです。

高市首相は演説で、経済安全保障分野で地域の協力を強化して、各国が経済面で特定の国に過度に依存せずに、「共に強く、豊かに」なれると訴えました。

官邸関係者は「特に中国とも関係の深いベトナムがFOIPを支持したのは大きかった」と話します。

一方で、今後の課題は同盟国・アメリカをどう巻き込むかです。関税やイラン攻撃などはFOIPの価値観と相容れず、政府内には「FOIPのもとにアメリカが集うのは難しい」との見方もあります。

経済安全保障の連携で各国をリードする主体的な外交がどこまで展開できるのか。引き続き、高市外交の実行力が問われます。