OSK日本歌劇団・娘役トップスター千咲えみ、来年2月に退団 2013年に初舞台「OSKらしい娘役像を体現」
大阪を拠点に活動するOSK日本歌劇団が4日、公式サイトを更新。2027年2月の主催公演をもって、娘役トップスター「千咲えみ」が退団すると発表した。
【写真】トップスター＆トップ娘役そろう！千咲えみ、楊琳、舞美りらら出演者たち
公式サイトでは「来年2月の主催公演をもって、娘役トップスター「千咲えみ」が退団することとなりましたので、ここにお知らせいたします」と報告。「千咲えみは2013年の創立90周年記念公演『レビュー 春のおどり』で初舞台を踏み、2018年から娘役筆頭として中核的な役割を担ってきました。2021年4月に娘役トップスターに就任し、2024年9月からは現トップスター・翼和希と共に劇団をけん引。2025年のシンガポールおよび英国公演、さらに同年11月から翌年2月にかけての全国巡業公演など、国内外に向けて劇団の芸と精神を発信し、その知名度向上に大きく寄与しました」と、その功績を紹介。「伸びやかで透明感のある歌声、確かな表現力、そして流れのある力感あふれるダンスによって作品世界に自然な深みと広がりをもたらし、OSKらしい娘役像を体現し続けてきました」とつづった。
卒業公演についても言及。27年1月21日〜25日、COOL JAPAN PARK OSAKA TT ホール、2月11日〜14日、サンシャイン劇場での主催公演『グランドレビュー(仮)』となる。「それまでにも、『レビュー 夏のおどり』（7月18〜19日・博多座）など、さまざまな公演へ出演いたします」と伝えた。
千咲えみは東京都調布市出身。2011年4月、OSK日本歌劇団研修所に89期生として入学。翌年2月に太鼓歌劇『ブラインド』に舞台実習生として出演。13年の「レビュー 春のおどり〜『桜咲く国』桜絵草紙/Catch a Chance Catch a Dream」で初舞台。2021年4月に娘役トップスターに就任。
【写真】トップスター＆トップ娘役そろう！千咲えみ、楊琳、舞美りらら出演者たち
公式サイトでは「来年2月の主催公演をもって、娘役トップスター「千咲えみ」が退団することとなりましたので、ここにお知らせいたします」と報告。「千咲えみは2013年の創立90周年記念公演『レビュー 春のおどり』で初舞台を踏み、2018年から娘役筆頭として中核的な役割を担ってきました。2021年4月に娘役トップスターに就任し、2024年9月からは現トップスター・翼和希と共に劇団をけん引。2025年のシンガポールおよび英国公演、さらに同年11月から翌年2月にかけての全国巡業公演など、国内外に向けて劇団の芸と精神を発信し、その知名度向上に大きく寄与しました」と、その功績を紹介。「伸びやかで透明感のある歌声、確かな表現力、そして流れのある力感あふれるダンスによって作品世界に自然な深みと広がりをもたらし、OSKらしい娘役像を体現し続けてきました」とつづった。
千咲えみは東京都調布市出身。2011年4月、OSK日本歌劇団研修所に89期生として入学。翌年2月に太鼓歌劇『ブラインド』に舞台実習生として出演。13年の「レビュー 春のおどり〜『桜咲く国』桜絵草紙/Catch a Chance Catch a Dream」で初舞台。2021年4月に娘役トップスターに就任。