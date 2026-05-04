連休の楽しみ方が多様に、各地の文化・観光市場は活況―中国

中国では今年、5月4日は「メーデー」連休（1〜5日）4日目に当たり、親戚訪問、文化体験、観光、美食体験、レジャーを楽しむなど外出意欲が高まっています。さまざまな新しい楽しみ方が人々の好みに合わせて用意され、消費市場は活気にあふれています。

メーデー休暇中、遼寧省瀋陽市を流れる渾河の両岸は、景色を観賞する最盛期を迎え、遊覧船や市場が市民でにぎわい、人気スポットとなっています。渾河外灘は渾河の両岸を眺める主要な景勝地であり、市民は散策して写真を撮るだけでなく、遊覧船に乗り、休日の心地よい時間を楽しむこともできます。

西部では、西安と延安を結ぶ西延高速鉄道の開通以来、両市間の移動時間は最速で約1時間と短縮されました。今年のメーデー連休には、延安市の文化・観光市場は引き続き活況を呈し、有名な二道街夜市では客足がピークを迎え、写真撮影や憩いの場として市民が訪れる第一の選択地となり、延安の夜間経済に新たな活力を注いでいます。美食は二道街最大の目玉で、メーデー連休中、160以上ある夜市の商店すべてが100種類以上の現地の特色ある軽食を提供しています。また多くの商店では「メーデー」限定セットメニューも発売し、観光客を引き付けています。（提供/CGTN Japanese）