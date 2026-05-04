コレサワが、デジタルシングル「ずっと1番にしてね」を5月20日に配信リリースする。

（関連：Kis-My-Ft2、マルシィ、コレサワ、TREASURE、Tele、TOMOO……注目新譜6作をレビュー）

同楽曲は、TVアニメ『クラスで２番目に可愛い女の子と友だちになった』のエンディングテーマとして書き下ろされたもの。大好きな人への真っ直ぐな愛を歌った、甘いラブソングに仕上がっている。曲中のコレサワによるセリフパートや、青春ラブコメディにピッタリのキャッチーで幸福感溢れるメロディやサウンドが聴きどころだ。

また、同楽曲のPre-Add／Pre-Saveキャンペーンとして、2026年5月19日23時59分までにApple MusicまたはSpotifyにてPre-add／Pre-saveすると、全員に『「ずっと1番にしてね」デジタル歌詞カード』がプレゼントされる。

加えて、リリース当日5月20日20時から『「ずっと1番にしてね」リリース記念＆バースデー生配信』を開催する。配信内では、様々な企画や新曲の歌唱を実施予定だ。詳しくは公式SNSにて確認できる。

なお、同楽は本日5月4日放送の『SCHOOL OF LOCK!』内『コレサワLOCKS!』（TOKYO FM／JFN）にて初オンエアされる。

（文＝リアルサウンド編集部）