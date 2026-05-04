アメリカのニューヨークで開かれている「NPT＝核拡散防止条約」の再検討会議で、被爆者らが演説しました。

馬場副知事も、県の代表として初めてスピーチに臨みました。

NPT再検討会議のNGOセッションで演説したのは、胎内被爆者で日本被団協の濱住治郎事務局長です。

（日本被団協 濱住治郎 事務局長）

「80年前の原爆投下は今も、被爆者の体や暮らし、心に影響を与えている。

原爆は人間と共存できない。悪魔の兵器」

核兵器の非人道性を訴え、核兵器も戦争もない世界に向け、力を尽くそうと呼びかけました。

県内から参加している、長崎市の鈴木市長と馬場副知事もスピーチ。

県の代表として初めての演説に臨んだ馬場副知事は、“長崎を最後の被爆地に” という県民の切なる願いを背負って、この場にいると語りました。

（馬場副知事）

「核兵器の問題は、もはや長崎と広島だけの過去の悲劇ではない。すべての人類が向き合わなければならない、共通の課題である」

（鈴木長崎市長）

「過去の苦しみなど、忘れ去られつつあるようにみえる。私はその忘却を恐れる。忘却が新しい原爆肯定へと流れていくことを恐れる」

鈴木市長は、平和運動をけん引した被爆者の故・谷口 稜曄さんの言葉を引用し、核軍縮・不拡散に向け具体的な道筋を示すよう求めました。