ほしのあき、13歳年下夫・三浦騎手と仲良くトレーニング　※「樫木裕実」Instagram

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　カーヴィーダンス考案者でボディメイクトレーナーの樫木裕実が3日、Instagramを更新。タレントのほしのあきと夫で騎手の三浦皇成のトレーニング姿を披露した。

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　樫木は「ＧＷレッスンの後にほしのあきちゃんのトレーニング」と投稿し、トレーニングの様子を収めた動画を公開。その中には、ほしのとレース後に駆けつけたという三浦が仲良く並んでトレーニングする光景や、ほしのがウエストでフラフープを回す姿などが収められている。

　ほしのもInstagramで動画を公開し、「久し振りにフラフープをしたら勢いで回すんじゃなく、体感（原文ママ）で回せるようになってたよ　コツコツピラティスの成果が出て来たのかな〜」とつづっていた。

　夫婦でトレーニングに励む姿に、ファンからは「本当に素敵なご夫婦」「素敵なご夫婦トレありがとうございます！」「しあわせオーラが動画からも伝わってきます」などの声が寄せられている。

　ほしのは2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚。2012年4月には第1子を出産した。現在もInstagramで、変わらぬプロポーションを発信している。

引用：「樫木裕実」Instagram（@kashikihiromi）
　　　「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）