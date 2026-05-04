ほしのあき、13歳年下夫・三浦皇成騎手がレース後に合流し仲良くトレーニング 「本当に素敵なご夫婦」
カーヴィーダンス考案者でボディメイクトレーナーの樫木裕実が3日、Instagramを更新。タレントのほしのあきと夫で騎手の三浦皇成のトレーニング姿を披露した。
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
樫木は「ＧＷレッスンの後にほしのあきちゃんのトレーニング」と投稿し、トレーニングの様子を収めた動画を公開。その中には、ほしのとレース後に駆けつけたという三浦が仲良く並んでトレーニングする光景や、ほしのがウエストでフラフープを回す姿などが収められている。
ほしのもInstagramで動画を公開し、「久し振りにフラフープをしたら勢いで回すんじゃなく、体感（原文ママ）で回せるようになってたよ コツコツピラティスの成果が出て来たのかな〜」とつづっていた。
夫婦でトレーニングに励む姿に、ファンからは「本当に素敵なご夫婦」「素敵なご夫婦トレありがとうございます！」「しあわせオーラが動画からも伝わってきます」などの声が寄せられている。
ほしのは2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚。2012年4月には第1子を出産した。現在もInstagramで、変わらぬプロポーションを発信している。
引用：「樫木裕実」Instagram（@kashikihiromi）
「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）
【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）
樫木は「ＧＷレッスンの後にほしのあきちゃんのトレーニング」と投稿し、トレーニングの様子を収めた動画を公開。その中には、ほしのとレース後に駆けつけたという三浦が仲良く並んでトレーニングする光景や、ほしのがウエストでフラフープを回す姿などが収められている。
夫婦でトレーニングに励む姿に、ファンからは「本当に素敵なご夫婦」「素敵なご夫婦トレありがとうございます！」「しあわせオーラが動画からも伝わってきます」などの声が寄せられている。
ほしのは2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚。2012年4月には第1子を出産した。現在もInstagramで、変わらぬプロポーションを発信している。
引用：「樫木裕実」Instagram（@kashikihiromi）
「ほしのあき」Instagram（@akihoshino_official）