デヴィッド・ベッカム51歳 家族に感謝の投稿 不仲の長男ブルックリンは反応なし
元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムが51歳の誕生日を迎え、妻や子どもたち、友人たちが朝から一日「ちやほやしてくれた」と感謝のメッセージをシェア。その一方で、不仲が伝えられる長男ブルックリンは無視を決め込んだようだ。
【写真】ロウソクぎっしりのケーキ！ 幼少期ショットや妻ヴィクトリアとの思い出フォトも
5月2日に誕生日を迎えたデヴィッドは、ケーキのキャンドルを吹き消す今と昔の写真をシェア。「朝目覚めたときから現在に至るまで、妻や子どもたち、友人たちにちやほやされて、特別な1日を過ごしました。自分は幸運だと思うとともに感謝しています。ヴィクトリアと美しい家族たち、心からありがとう。大好きです」と綴った。
この日撮影したとみられる2枚目の写真には、銀色のバルーンに囲まれて、ロウソクがぎっしり灯されたケーキを前にしたデヴィッドの姿が写っている。
この日、妻ヴィクトリアはインスタグラムにて、赤い競泳用の小さな水着を身に付けた姿など、デヴィッドの写真を数枚公開し、「あなたは私たちの世界の全て。心から愛してる！！！ 最高の夫、父親、息子、きょうだい、友人、そして寛大な魂を持つ最高に優しいあなた、誕生日おめでとう。毎日ちやほやしてあげる」とメッセージをシェアした。
Page Sixによれば、23歳の次男ロメオや21歳の三男クルーズ、14歳の娘ハーパーからも、お祝いメッセージが送られていたそうだ。
昨年、50歳という節目の誕生日を迎えたデヴィッドは、アメリカとイギリスで友人たちを招待し、一連の祝賀イベントを開催したが、その際、27歳の長男ブルックリンが一度も姿を見せなかったことから、親子間の確執が表面化した。
ブルックリンは、今年1月にインスタグラムストーリーズにて長文メッセージを公開し、両親から受けたという仕打ちを赤裸々に暴露。「和解を望んでいない」と綴った。その後、3月のブルックリンの誕生日には、ベッカム家のメンバーがそれぞれインスタグラムにてお祝いメッセージを公開していたが、ブルックリン自身は3月に祝うイギリスの母の日や、先月のヴィクトリアの誕生日を完全無視。デヴィッドの誕生日にも何の反応も見せていないようだ。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）
【写真】ロウソクぎっしりのケーキ！ 幼少期ショットや妻ヴィクトリアとの思い出フォトも
5月2日に誕生日を迎えたデヴィッドは、ケーキのキャンドルを吹き消す今と昔の写真をシェア。「朝目覚めたときから現在に至るまで、妻や子どもたち、友人たちにちやほやされて、特別な1日を過ごしました。自分は幸運だと思うとともに感謝しています。ヴィクトリアと美しい家族たち、心からありがとう。大好きです」と綴った。
この日、妻ヴィクトリアはインスタグラムにて、赤い競泳用の小さな水着を身に付けた姿など、デヴィッドの写真を数枚公開し、「あなたは私たちの世界の全て。心から愛してる！！！ 最高の夫、父親、息子、きょうだい、友人、そして寛大な魂を持つ最高に優しいあなた、誕生日おめでとう。毎日ちやほやしてあげる」とメッセージをシェアした。
Page Sixによれば、23歳の次男ロメオや21歳の三男クルーズ、14歳の娘ハーパーからも、お祝いメッセージが送られていたそうだ。
昨年、50歳という節目の誕生日を迎えたデヴィッドは、アメリカとイギリスで友人たちを招待し、一連の祝賀イベントを開催したが、その際、27歳の長男ブルックリンが一度も姿を見せなかったことから、親子間の確執が表面化した。
ブルックリンは、今年1月にインスタグラムストーリーズにて長文メッセージを公開し、両親から受けたという仕打ちを赤裸々に暴露。「和解を望んでいない」と綴った。その後、3月のブルックリンの誕生日には、ベッカム家のメンバーがそれぞれインスタグラムにてお祝いメッセージを公開していたが、ブルックリン自身は3月に祝うイギリスの母の日や、先月のヴィクトリアの誕生日を完全無視。デヴィッドの誕生日にも何の反応も見せていないようだ。
引用：「デヴィッド・ベッカム」Instagram（＠brooklynpeltzbeckham）
「ヴィクトリア・ベッカム」Instagram（＠victoriabeckham）