街頭募金で寄付した母が「ちゃんと届くのか心配」と話していました。信頼できる”募金先”を見分けるポイントとは

団体名と活動内容が明確かを確認する

まず重要なのは、募金活動を行っている団体の名前や目的がはっきりしているかどうかです。信頼できる団体であれば、「どこの団体が」「何のために」募金を集めているのかが明確に示されています。

例えば「災害支援募金」とだけ書かれている場合よりも、「〇〇地震被災者支援（主催：〇〇団体）」といった具体的な記載があるほうが信頼性は高いといえます。曖昧な表現しかない場合は、一度立ち止まって確認することが大切です。



公式サイトや実績があるかをチェック

信頼できる募金先は、公式サイトを持っていることがほとんどです。そこでは活動内容や過去の実績、寄付金の使い道などが公開されています。

スマートフォンで団体名を検索し、実在する団体かどうか、どのような活動をしているのかを確認するだけでも安心材料になります。長年活動している団体や、具体的な支援実績がある場合は、信頼性が高い傾向にあります。



寄付金の使い道が公開されているか

透明性の高い団体は、集めた寄付金がどのように使われたのかを報告しています。年次報告書や活動レポートとして公開されていることも多く、資金の流れが明確です。

一方で、使い道が曖昧だったり、情報がほとんど公開されていない場合は注意が必要です。すべてを細かく把握する必要はありませんが、「どこに使われるのか」が説明されているかどうかは重要な判断基準になります。



認証・登録の有無も判断材料になる

日本では、一定の基準を満たした団体は「認定NPO法人」として認証を受けることができます。こうした認証を受けている団体は、活動の透明性や公益性が一定以上担保されていると考えられます。

また、自治体や公的機関と連携している団体も信頼性が高い傾向にあります。募金活動の現場に許可証や登録番号が掲示されているかどうかも確認するとよいでしょう。



現金以外の寄付方法があるか

最近では、銀行振込やクレジットカード、公式サイトを通じた寄付など、複数の方法を用意している団体も増えています。こうした仕組みが整っている団体は、組織としての信頼性が高いことが多いです。

街頭で現金を渡すことに不安がある場合は、「後から公式サイトで寄付したい」と考えるのも一つの方法です。これにより、より安心して支援することができます。



不安な場合は無理に寄付しない

最も大切なのは、「少しでも不安を感じたら無理に寄付しない」という判断です。募金は善意に基づく行動であり、納得したうえで行うことが重要です。信頼できると感じた団体に対して、後日改めて寄付するという選択も十分に意味があります。焦って判断する必要はありません。

団体の情報公開や実績、対応の誠実さなどを確認することで、安心して寄付することができます。大切なお金を有効に生かすためにも、冷静に判断する意識を持ちましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー