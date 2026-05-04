世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで、元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）は王者・井上尚弥（大橋）に0-3判定で敗れた。11回に左目付近を負傷して左眼窩底骨折を負ったが、その状態で強打を被弾しても倒れなかったことに、驚きの声が上がっている。

10回、偶然のバッティングで眉間から流血した中谷。11回にはさらなる試練が訪れた。

井上の強烈な右アッパーなどを被弾し、左目が開かない状態に。翌日のMRI検査で左眼窩底骨折が判明した。

右アッパー後、さらに攻勢に出る井上。中谷はワンツーはなんとか直撃を避けたものの、井上が飛び上がるように打った追撃の左アッパーを食らった。倒れても不思議ではない強烈な一発だったが、中谷は立ち続けた。

X上で「リアル昇竜拳」などの声が上がったアッパーをこらえた中谷に、ファンからは「中谷マジで化け物耐久力だわ」「中谷潤人やっぱり相当打たれ強いな！」などの賛辞が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）