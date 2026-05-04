◇米女子ゴルフツアー リビエラマヤ・オープン最終日（2026年5月3日 メキシコ エルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）

首位と4打差の3位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は4バーディー、6ボギー、2ダブルボギーの78と崩れて4アンダーで13位に終わった。

序盤からティーショットが定まらなかった。1番で左の林に打ち込みボギー発進。「（1番は）4日間とも左に行った。あまりいいスタートではなかった」と出鼻をくじかれた。

3番で1・5メートルにつけて挽回したものの、パー5の5番は左の小川に入れてボギーとし「ロング（パー5）でボギーを打って気持ち的にガクンときちゃった」と精神的にも落ち込んだ。

続く6番ではグリーン手前バンカーから“ホームラン”。荒れ地からのアプローチのミスが重なりダブルボギーを叩きがっくり。

後半も13番で第2打を右の池に入れてボギー。16番ではティーショットを右の池に打ち込みダブルボギー。15番と17番では3パットを喫した。

最終日最終組からツアー初優勝を目指したが、またも届かなかった。4日間の収穫を聞かれると「あまりなかった。いいプレーもあったと思うけど、最終日にいいプレーができなかった」と失意の表情を浮かべた。

次戦はみずほアメリカズ・オープン（7日開幕、ニュージャージー州）。「今日で全部（悪いものは）出し切った。来週は違う気持ちで頑張りたい」と必死で前を向いた。