『豊臣兄弟！』“信玄”高嶋政伸、登場10分足らずでまさかの事態 ネット衝撃「早すぎない？」「大河の信玄では珍しい」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第17回「小谷落城」が3日に放送され、物語の序盤で武田信玄（高嶋政伸）がまさかの事態に見舞われると、ネット上には「早すぎない？」「初めて見た…」「大河の信玄では珍しい」などの反響が寄せられた。
【写真】涙をこぼす市（宮崎あおい）『豊臣兄弟！』第17回「小谷落城」より
ある日、信玄が自らついた餅を子どもたちに振る舞っていると、そこに義昭（尾上右近）がやってくる。義昭から説得された信玄は、対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻。三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗を喫する。
そんな中、義昭も京で挙兵。武田軍と動きを合わせて信長（小栗旬）を討とうと怪気炎を上げる。一方、信長との戦に備えていた信玄は「天はわしに味方しておる」と勝利への手応えを感じていた。
しかしその直後、信玄は自らついた餅を喉に詰まらせて急死。急に撤退を始めた武田軍の動きを、小一郎（仲野太賀）たち織田家の重臣は不審に思うのだった…。
第17回が始まって10分足らずで信玄が亡くなると、ネット上には「武田信玄が即退場ってマ!?」「早すぎない？」「超高速！信玄退場ッ！」といった声や「10分で退場する武田信玄は初めて見た…」「大河の信玄では珍しい死因だな（笑）」「餅を喉に詰まらせる信玄…新鮮すぎるぞ」などの投稿が集まっていた。
※高嶋政伸の「高」の字は正しくは「はしごだか」
※宮崎あおいの「崎」の字は正しくは「たつさき」
【写真】涙をこぼす市（宮崎あおい）『豊臣兄弟！』第17回「小谷落城」より
ある日、信玄が自らついた餅を子どもたちに振る舞っていると、そこに義昭（尾上右近）がやってくる。義昭から説得された信玄は、対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻。三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗を喫する。
しかしその直後、信玄は自らついた餅を喉に詰まらせて急死。急に撤退を始めた武田軍の動きを、小一郎（仲野太賀）たち織田家の重臣は不審に思うのだった…。
第17回が始まって10分足らずで信玄が亡くなると、ネット上には「武田信玄が即退場ってマ!?」「早すぎない？」「超高速！信玄退場ッ！」といった声や「10分で退場する武田信玄は初めて見た…」「大河の信玄では珍しい死因だな（笑）」「餅を喉に詰まらせる信玄…新鮮すぎるぞ」などの投稿が集まっていた。
※高嶋政伸の「高」の字は正しくは「はしごだか」
※宮崎あおいの「崎」の字は正しくは「たつさき」