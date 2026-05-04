きょう5月4日（月・祝）よる7時〜9時54分 日本テレビ系にて、47都道府県の地元民が“本気で誇りたいアスリートNo.1”を選ぶ「県民スポーツ栄誉賞」を放送。

都道府県魅力度ランキングを作る調査のプロ・ブランド総合研究所による全面協力のもと、47都道府県・総勢4万7000人を対象に大規模調査を実施。「認知度」「好感度」「地域貢献度」「自慢度」「ヒーロー度」という5つの指標でスポーツ関係者を評価し、その総合評価1位＝地元民が最も表彰したい「県民スポーツ栄誉賞」を決定！ミラノ・コルティナ五輪、WBC、そして6月開幕のサッカーワールドカップ――近年稀に見る“スポーツイヤー”の今年ならではの結果もリアルに詰めこんだ、スポーツに興味がない人でも楽しめる大型ランキングバラエティー。

スタジオには、県を代表するアスリートとして、元プロ野球の糸井嘉男（京都）、元女子バドミントン選手の小椋久美子（三重）、陸上選手の桐生祥秀（滋賀）、スポーツクライマーの野口啓代（茨城）、今年の箱根駅伝で「シン・山の神」と称された黒田朝日（岡山）が登場。

さらに小泉孝太郎、西川貴教、川島明（麒麟）、田中卓志（アンガールズ）らスポーツ好きが“県民スポーツ応援団”として参戦し、それぞれの地元出身アスリートを讃える白熱のトークも繰り広げる。

全国的に知られるアスリートについても、これまで明かされなかった地元エピソードや、地元民だからこそ選べる唯一無二のランキング結果が多数！

▼愛知県は「りくりゅう」の木原龍一、浅田真央、村上佳菜子などを輩出するフィギュア大国！その原点には、女子初トリプルアクセルを成功させたあのレジェンドの存在が

▼神奈川県は、横浜の松坂大輔vs川崎の三笘薫！さらに、先日の「世紀の一戦」を制した無敗のボクサー・井上尚弥はランクインしてくるのか!?

▼北海道は、栗山英樹、新庄剛志、大谷翔平ら北海道日本ハムファイターズに関連する面々に、葛西紀明、高梨沙羅、郄木美帆など冬季五輪メダリストが乱立する激戦区

▼大阪府＆広島県は野球選手だらけ？野球愛溢れる地元民への街頭インタビューで数々の伝説が明らかに…果たして1位を制すのは？

各県を代表する国民的アスリートへの貴重なインタビューも実現。羽生結弦が地元・宮城の恩師からのメッセージに冷や汗!? サッカー日本代表 森保一監督が長崎の居酒屋にW杯メダルを預けた理由とは？さらに坂本花織、三浦知良、石川佳純、早田ひな、長友佑都、平野歩夢、内村航平など豪華スターが続々出演。地元に対する秘めた思いにご注目。

あなたの地元で表彰されるアスリートNo.1は誰？往年のレジェンドから期待の新星まで、“地元を愛し、地元から愛されるアスリート”たちの功績と素顔を、3時間たっぷりお届け！

◆MC：所ジョージ

◆進行：藤井貴彦、後呂有紗アナウンサー

◆スタジオゲスト：糸井嘉男、小椋久美子、桐生祥秀、黒田朝日、野口啓代、井森美幸、川島明（麒麟）、ギャル曽根、小泉孝太郎、田中卓志（アンガールズ）、西川貴教、やす子

◆解説：田中章雄（ブランド総合研究所）

◆インタビュー出演：石川佳純、入江聖奈、内村航平、具志堅用高、志田千陽、高橋尚子、武豊、田中理恵、長友佑都、二所ノ関寛、羽生結弦、早田ひな、平野歩夢、森保一