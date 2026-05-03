巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が3日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。尊敬する後輩に成り代わって感謝する場面があった。

1月の番組開始当初から進行役を務めているのが元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）。この日の放送では「私事なんですけれども、長野さんにお礼をしたいことがございまして…」と切り出された。

以前、本業に関わる海外出張があると番組で明かしていた佐藤氏だが、行き先は米国だったそうで、期間は1週間ほど。「たまたまですね、行き先がコロラド…デンバーだったんですね」という。

コロラドと言えばロッキーズ。ロッキーズと言えばわれらが菅野智之投手（36）が在籍しているではないか！…ということで、長野氏のアシストにより試合観戦が実現したという。

この報告に「良かったです。ありがとうございます。応援ありがとうございます」と尊敬する後輩・菅野に成り代わって佐藤氏に感謝したチョーさん。

佐藤氏は「ロッキーズ対ドジャースというカードで。なんと試合前のグラウンドにまでおりさせていただきまして。菅野投手にも久しぶりにお会いできまして」と巨人時代に取材していた菅野との再会もかなったという。

「良かったです。義朗くんから写真が送られてきて…凄く楽しそうな写真が」とこちらもうれしそうな長野氏。佐藤氏は、長野氏へのお土産にキャップと菅野からサインボールももらってきたと報告したが、長野氏は「ありがとうございます。喜ぶと思います」と笑わせ、「いや、喜びます。ありがとうございます」と言い直してさらに笑わせていた。